Gimeno dice que hace falta "estabilidad" para abordar una ley foral de Educación

Cree que el Consejo Escolar podría tener finalizado en abril el trabajo sobre un pacto en Educación, que se llevaría al Parlamento

PAMPLONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha afirmado este jueves que "hace falta estabilidad social, política y financiera, y hacen falta acuerdos y consensos" para abordar la aprobación de una ley foral de Educación en Navarra.

"Si se dan esas condiciones no hay ningún problema en abordar una ley foral de Educación, pero se tienen que dar esas condiciones", ha afirmado el consejero en respuesta a una interpelación de EH Bildu en el pleno del Parlamento de Navarra.

Carlos Gimeno ha subrayado, no obstante, que el objetivo de alcanzar un pacto sobre Educación "es irrenunciable" porque "la ciudadanía quiere un pacto y quiere que trabajemos por ese pacto y yo voy a facilitar que se trabaje por el pacto".

"Hay que establecer en este Parlamento, desde los disensos, algún consenso, no estoy hablando de consensos idílicos, pero acuerdos desde el disenso, enfatizar lo común", ha indicado. Y sobre la posibilidad de aprobar una ley, ha insistido en que "si hay acuerdo, si hay consenso, si hay estabilidad financiera, política, social, se puede hacer la ley, ¿por qué no?". "Pero en este país todas las leyes orgánicas de Educación han tenido polémica porque no ha habido consenso", ha subrayado.

El consejero ha defendido la necesidad de un acuerdo social y político sobre Educación, señalando que es algo ya previsto en el acuerdo de legislatura. En ese sentido, ha explicado que el Consejo Escolar ya está trabajando en ello y recientemente dedicó sus XXVI jornadas a dicho pacto.

"El pacto puede tener un recorrido social y posteriormente puede tener un recorrido político, no se trata de que una cosa interfiera con la otra. El intento de acuerdo de mínimos que se pudiese dar en el Consejo Escolar estaría finalizado por abril y el acuerdo programático ya prevé traer el plan al Parlamento. Habría que hablar con los grupos que sustentan al Ejecutivo para ver cuál es la herramienta parlamentaria más adecuada para traerlo aquí", ha afirmado Gimeno.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha consideramos necesario que haya un debate para encauzar el proceso que lleve a "un acuerdo social y político a favor de la educación en Navarra, que se plasme durante esta legislatura en unos compromiso concretos, con unos elementos legislativos concretos, que consigamos el mayor consenso posible, y que esto pueda reflejarse, por ejemplo, en una ley educativa".

No obstante, ha dicho que tiene "dudas de si realmente existe ambición para llevar adelante este proceso con todas sus garantías" y ha reclamado que el Parlamento de Navarra no sea "convidado de piedra" en la búsqueda de ese pacto educativo y no se repita "la chapuza" de la reforma laboral, pactada entre patronal y sindicatos sin contar con los partidos políticos.

El parlamentario de Navarra Suma Pedro González ha afirmado que "en este país jamás hemos podido llegar a un pacto educativo porque siempre se ha priorizado la imposición de un modelo social". "Estoy seguro de que entre los planteamientos técnicos de gestión de la educación de los partidos mayoritarios en España hay un grado de acuerdo que supera el 80% de las cuestiones. Hoy tristemenente el PSOE ha abandonado la izquierda para situarse en la extrema izquierda. Desde Navarra Suma estamos convencidos de que éste no es el camino. La estabilidad pasa por descargar de ideología las leyes educativas", ha defendido.

El parlamentario del PSN Jorge Aguirre ha afirmado que desde la legislatura pasada, estando en la oposición, el Partido Socialista viene reclamando la necesidad de un pacto social y político por la calidad de la Educación. "Planteamos desde la oposición aquella propuesta que la señora Ruiz -EH Bildu- decía que era partidista", ha dicho. A continuación, ha valorado que ahora se está trabajando según lo previsto en el acuerdo de legislatura y ha considerado "más que oportuno el trabajo que se está haciendo en el seno del Consejo Escolar".

Por parte de Geroa Bai, María Solana ha asegurado que "el departamento, por el momento, parece que quiere delegar la responsabilidad que tiene". "Que el departamento trabaja no tenemos duda, señor Gimeno, pero la pregunta es cuál va a ser su aportación como principal responsable en esta Comunidad en el proceso. De momento hemos visto que la mayor aportación ha sido delegar. No puede eludir su responsabilidad y si lo hace se lo reprobaremos", ha advertido Solana al consejero, para preguntarle "si va a asumir o no el liderazgo que le encomendamos en el acuerdo programático".

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha afirmado que "a estas alturas de la pandemia estamos viviendo un momento especialmente sensible y el impacto que está teniendo sobre el sistema educativo pone de manifiesto la necesidad de un cambio integral hacia un modelo educativo público y pluralista". Además, ha defendido que el pacto educativo "no puede estar restringido a las formaciones políticas" y ha abogado por "un consenso colectivo lo más amplio posible".

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha señalado que el pacto educativo está previsto en el acuerdo programático, pero ha apuntado hay que ir más allá de las "frases hechas". "Se puede llegar a acuerdos de mínimos en relación a cómo organizamos la educación. Para brindis al sol no estoy aquí, hay que ir a lo concreto. No hace falta una ley de Educación propia sino un desarrollo de las leyes orgánicas que permita una mejor atención al alumnado", ha considerado.