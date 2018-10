Gobierno y cuatripartito presentan la proposición ley foral de reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda

Publicado 23/10/2018 12:42:46 CET

Contempla una prestación mensual para la emancipación de la juventud y otra para familias con menores, con un tope de renta

PAMPLONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra y los cuatro grupos que lo sustentan (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E) han presentado de forma conjunta una proposición de ley de reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda, que contempla, entre otras cosas, una prestación mensual para la emancipación de la juventud y otra para familias con menores, con un tope de renta.

A la rueda de prensa han acudido el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, y los parlamentarios Isabel Aranburu (Geroa Bai), Asun Fernández de Garaialde (EH Bildu), Mikel Buil (Podemos-Orain Bai) y José Miguel Nuin (I-E).

El texto presentado establece, de forma subsidiaria, una prestación económica garantizada, que se configura como un impuesto sobre la renta negativo mediante una deducción en la cuota diferencial. Esa prestación tendrá dos modalidades, por un lado el programa 'EmanZipa', una prestación garantizada dirigida a jóvenes de entre 23 y 30 años y con una duración máxima de tres años, no necesariamente de manera ininterrumpida. La cuantía de la ayuda será de un 50% de la renta de alquiler mensual de la vivienda, con un máximo de 250 euros mensuales, y siempre que la renta de la vivienda no supere los 650 euros mensuales.

Tendrán derecho a la misma aquellos jóvenes que no tengan unos ingresos superiores a 20.000 euros, o 30.000 si son hogares con dos o más personas. Una vez concedida, el pago se realizará de manera trimestral y tras aportar los justificantes bancarios de pago. La prestación se renovará anualmente siempre que se cumplan los requisitos.

El segundo programa denominado 'DaVId' es una prestación para familias con ingresos inferiores a una determinada cantidad, en función del número de miembros. La ayuda podrá ser de 300, 250 o 200 euros al mes en función de la renta disponible, y nunca superior al 50% del precio del alquiler.

Para el cálculo, se establece un nuevo indicador de renta, superior al IPREM, y denominado SARA. Las familias con ingresos ponderados inferiores a 1,7 veces SARA, serán las que tengan derecho a esta prestación. Las cuantías serán de 300 euros mensuales para familias con ingresos inferiores a una vez SARA; de 250 euros, si los ingresos son inferiores a 1,4 veces SARA, y de 200, si los ingresos son inferiores a 1,7 veces SARA. Este nuevo índice experimenta una actualización (IPREM 2017= 7.519,59 euros y SARA 2017= 8.120 euros), y será "un indicador basado exclusivamente en datos de la economía navarra, sin depender de factores externos a la Comunidad".

En términos de renta anual, han dicho, una unidad familiar de cuatro miembros, recibirá la prestación con ingresos inferiores a 22.250,16 euros anuales. Para tener derecho se deberá estar inscrito en el censo de solicitantes de vivienda protegida con al menos un año de antigüedad a 1 de enero de cada año.

Al igual que en el programa 'EmanZipa', la renta del alquiler de la vivienda no podrá superar los 650 euros al mes. El pago se realizará en este caso de manera mensual tras aportar los justificantes bancarios de pago. Se renovará anualmente, siempre que se sigan cumpliendo los requisitos.

Para el acceso a ambas prestaciones, es necesario cumplir los requisitos vigentes para el acceso a subvenciones por arrendamiento de viviendas protegidas, tales como no ser titular de una vivienda, no haber transmitido una en los últimos 5 años (salvo excepciones), no tener bienes o derechos superiores a 90.000 euros, y en este caso se añade no tener grado de parentesco con la parte arrendadora hasta el segundo de grado de consanguinidad o afinidad.

Para la puesta en marcha del derecho subjetivo a la vivienda, ha indicado el Ejecutivo, "se contempla un calendario gradual del reconocimiento del derecho, en función de la suficiente dotación de los recursos económicos, materiales y organizativos necesarios, si bien la intención es que la ley sea aprobada de forma que el reconocimiento del derecho subjetivo sea efectivo desde el día 1 de enero de 2019, de un modo muy amplio".

Ese mismo año, tendrá vigencia plena de la prestación para jóvenes el programa 'EmanZipa' y en el caso del programa 'DaVId', tendrán derecho las familias con menores y al menos dos años de antigüedad en el censo a fecha de 1 de enero de 2019. En el año 2020, se amplía el programa 'DaVId' a las familias con menores y al menos dos años de antigüedad en censo a fecha de 1 de enero de 2020. Será en 2021, cuando estén en plena vigencia y aplicación ambos programas.

Según los cálculos realizados, se espera que la inversión social requerida supondrá una disminución de ingresos fiscales adicionales a las actuales deducciones por valor de 9,3 millones en el año 2019, de los cuales, 7,3 se destinarán al programa 'EmanZipa' y 2 millones al programa 'DaVId'.

El vicepresidente del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha señalado que se busca "propiciar la emancipación de la gente joven" y "garantizar a familias con hijos poder hacer frente a los gastos de alquiler de las viviendas" y objetivo de reducir la pobreza infantil en estos casos.

Ha destacado "la vía innovadora de deducación fiscal, pionera en España en cuanto al mecanismo". "Navarra con esto pasaría a ser una de las CCAA que garantiza el derecho subjetivo a la vivienda, una de las pocas", ha expuesto, para señalar que "se cumple un compromiso importante del acuerdo programático". Calculan que unos 3.500 jóvenes y 1.000 familias podrían beneficiarse de estas medidas.

OTROS CAMBIOS DE LA NUEVA LEY

La ley contempla otros cambios como que la imposibilidad de destinar las viviendas protegidas, siquiera en parte, al alquiler turístico o la obligación de realizar el Informe de Evaluación de Edificios para el caso de las viviendas unifamiliares, estableciéndose un calendario gradual de cumplimiento de esa nueva obligación.

Asimismo, entre otras medidas, "con el fin de disponer de instrumentos de planificación y graduación de las ayudas y políticas de rehabilitación protegida en base a las necesidades, no solo edificatorias, sino también económicas y sociales de las distintas zonas de Navarra", se establece la necesidad de elaborar un mapa de zonas vulnerables en el plazo máximo de un año.

Por último, y como "medida de protección" para los adquirientes de viviendas protegidas, se pretenden evitar las ejecuciones hipotecarias de las mismas. Para impulsar que en todo caso la transmisión sea mediante la dación en pago de las viviendas, se establece que solo en ese caso, tendrá derecho el nuevo titular a volver a transmitir la vivienda protegida por el precio máximo fijado con carácter general. En otro caso, su precio máximo se verá reducido en un 50%. "Básicamente se trata de una fórmula para que a la entidad bancaria no le salga nunca rentable no aplicar una dación en pago en caso de ejecución hipotecaria", han explicado.



DESDE EL CUATRIPARTITO

La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aranburu ha realizado una valoración "muy positiva" de la proposición de ley al "reconocer el derecho subjetivo a la vivienda", y ha considerado que es "una medida audaz, avanzada y progresista".

Desde EH Bildu, Asun Fernández de Garaialde ha compartido también una valoración "positiva" de la proposición porque "con ello avanzamos en un cambio de modelo más social y avanzamos en el derecho a disfrutar de una vivienda digna".

El parlamentario de Podemos-Orain Bai Mikel Buil ha indicado que hoy es un "gran día" y ha señalado que les hubiera gustado que esta medida "se articulara antes pero la situación prácticamente de quiebra técnica en que encontramos las arcas forales no lo permitía".

Por último, José Miguel Nuin, de I-E, ha manifestado que están "muy satisfechos" de firmar esta proposición y ha indicado que "es un paso más en un cambio de modelo de política de vivienda".