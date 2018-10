El Gobierno deniega el expediente de regulación de empleo de 152 trabajadores de Dura Automotive

Actualizado 31/03/2008 15:15:49 CET

PAMPLONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Innovación, Empresa y Empleo ha denegado a la empresa Dura Automotive la solicitud de rescisión de los contratos de los 152 trabajadores de la planta ubicada en Orkoien.

Así lo expuso esta mañana en rueda de prensa el consejero José María Roig, quien señaló que para adoptar la decisión se han tenido en cuenta las opiniones de las partes, el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el estudio jurídico del departamento.

El consejero señaló que "efectivamente" hay una situación económica negativa en la empresa pero, según afirmó, es cierto que la compañía no ha planteado "otras alternativas" a los trabajadores para superar esta situación.

"La única alternativa presentada por la empresa es el cierre para la deslocalización", señaló el titular de Innovación, para agregar que se pretende abrir la empresa en otro país "con salarios más pequeñas, etc...".

Roig señaló que para autorizar o no un expediente de regulación se tienen en cuenta las condiciones objetivas que establece la ley. Según dijo, "no podemos autorizar en función de si la indenmización es de 20, de 52 o 60 días", y aclaró que "en ningún caso define si se produce una deslocalización o no que la indemnización sea de 52 ó 60 días".

José María Roig informó de que hasta el momento un número "importante" de trabajadores, que no pudo precisar, se ha acogido a la oferta de bajas voluntarias presentada por Dura. "Pero esa situación no puede condicionar la decisión de la Administración", manifestó.

El consejero recordó que en 2007 se presentaron 22 expedientes de rescisión de contratos, todos ellos con acuerdo entre trabajadores y empresa. "En esas situaciones del departamento debe inexcusablemente autorizar lo que el acuerdo ha definido", señaló.