El Gobierno dice que los "avances" del Canal "son incuestionables" y que las tramitaciones "avanzan día a día"

PAMPLONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha afirmado que los "avances" del Canal de Navarra "son incuestionables" y que "las tramitaciones para licitar avanzan día a día", mientras que el portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha considerado que "es imposible licitar antes de que finalice esta legislatura".

Así se han pronunciado ambos este jueves, durante el pleno parlamentario, con motivo de una pregunta formulada por UPN sobre los "compromisos relativos al calendario y las condiciones económicas de la segunda fase del Canal de Navarra".

"Las tramitaciones para licitar avanzan día a día. El canal se va a hacer sí o sí, y va a ser este Gobierno quien lo va a conseguir", ha indicado el consejero Óscar Chivite, que ha añadido que "este Gobierno no ha dejado de trabajar para culminar esta infraestructura vital ni un solo día en esta legislatura".

"El retraso provocado por priorizar UPN y PP la ampliación de la primera fase sobre la segunda fase del canal de Navarra ha tenido sus consecuencias, y no precisamente positivas. Pero, a pesar de ello, el Canal de Navarra ya atiende a más de 4.500 regantes, abastece a 450.000 personas y a futuro proveerá con agua de boca a más del 75% de la población y servirá para potenciar la producción del sector agroalimentario de la Ribera", ha dicho.

Según ha trasladado a UPN, "desde el inicio de la legislatura, los esfuerzos los dedicamos paralelamente a arreglar lo que ustedes dejaron pendiente, solucionar la situación atascada de la zona regable de la ampliación de la primera fase del Canal y a tramitar el proyecto que metieron en el 2010 en el cajón de la segunda fase, tramitarlo en su integridad, es decir, incluyendo e implicando a los futuros usuarios". "En abril de 2025 terminamos la ampliación de la primera fase en Tierra Estella para que regasen con agua de Itoiz", ha remarcado.

Entre otras cuestiones, ha mencionado la obtención de la declaración de impacto ambiental o la aprobación del préstamo del Banco Europeo de Inversiones, así como el acuerdo de texto de convenio Navarra-Estado, que "está en fase de tramitación". "Esto ya no son compromisos, son las realidades", ha manifestado.

A su juicio, "parece" que UPN "se alegra" de "los problemas que conllevan estas grandes infraestructuras". "El compromiso de este Gobierno y los avances son incuestionables", ha indicado, tras considerar que los "datos" y "explicaciones" de Esparza "no creo que lleguen más allá de una charla de bar sin fundamento ni verdad". "Miente, y lo hace de manera consciente", ha criticado, tras añadir que "la segunda fase del Canal de Navarra se retrasó cuando UPN decidió no llevar agua a la Ribera".

Por su parte, el portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha planteado "por qué no cuentan que no van a poder licitar la segunda fase del Canal de Navarra antes de que termine esta legislatura". "¿Por qué no dicen la verdad? Ustedes saben, igual que sabemos nosotros, que es imposible licitar antes de que finalice esta legislatura", ha indicado, tras considerar que "no quieren reconocer el enésimo fracaso en el desarrollo de una gran infraestructura para Navarra".

"Terminan la legislatura sin adjudicar el Canal, terminan la legislatura sin montarnos en el Tren de Alta Velocidad y terminan la legislatura con Belate cerrado, tapiado. Así terminan las tres grandes infraestructuras de esta legislatura. Su gobierno, señora presidenta, lo que ha hecho es retrasar durante años la llegada de infraestructuras a Navarra", ha apuntado, tras considerar que "su gestión es propaganda" y "viven de los anuncios".