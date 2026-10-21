El Gobierno foral destinará 5 millones de euros en ayudas al sector ganadero afectado por la sequía

Archivo - El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles el proyecto de ley foral de concesión de un suplemento de crédito de 346.333 euros y de un crédito extraordinario por valor de 5,1 de euros para atender distintas necesidades de varios departamentos del Ejecutivo foral dentro del Presupuesto de 2026.

La mayor parte de los fondos, 5 millones de euros, se destinarán a ayudas al sector agrario afectado por la sequía prolongada registrada entre mayo y septiembre de 2026. El Gobierno de Navarra declaró el pasado 7 de octubre esta situación como desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario y ganadero de la Comunidad foral, por lo que las ayudas permitirán compensar a las explotaciones ganaderas afectadas por la pérdida de rentabilidad y los sobrecostes derivados de la falta de pastos y forrajes.

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Maria Aierdi, ha explicado en rueda de prensa que la "sequía sin precedentes" registrada en primavera y verano provocó una gran escasez de alimento para el ganado extensivo, lo que obligó a los ganaderos a renunciar al pasto en los comunales donde normalmente se alimentan sus rebaños en verano y recurrir a la compra de alimentos sustitutivos del pasto como paja, alfalfa o forraje que normalmente realizan en invierno. Al elegir esta opción, se han encontrado con un sobrecoste de precios, dada la escasez de la producción habitual, a lo que se suma que la situación climatológica y sus afecciones se han hecho notar en toda Europa.

Para valorar económicamente estos sobrecostes y las pérdidas de ingresos en la ganadería derivados de esta sequía, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha mantenido contactos con el sector y cuenta con dos informes de impacto de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para justificar la situación de sequía y la sociedad pública de Transferencia e innovación en el sector agroalimentario INTIA, para valorar la pérdida económica que supone en cada tipo de ganadería.

Así, la intención del Gobierno de Navarra es habilitar con el aval del Parlamento una línea de ayudas a los titulares de explotaciones ganaderas de ovino, caprino, vacuno y equino, con la que se espera llegar a un total 1.949 explotaciones ganaderas, con un apoyo de entre 8 y 50 euros por cabeza de ganado.

Según ha explicado el consejero Aierdi, se intentará habilitar un procedimiento ágil, para que los ganaderos puedan recibir la ayuda este mismo año.

En otro orden de cosas, a través del proyecto de ley foral se habilitarán 48.000 euros para el Ayuntamiento de Cirauqui, destinados a reformar el edificio de las antiguas escuelas, que albergan el consultorio de la localidad; 83.250 euros en Tudela para la Fundación Civil San Francisco Javier, en el marco del proyecto Lourdes, barrio de colores, orientado a promover la convivencia intercultural; y 15.000 euros para el Ayuntamiento de Villava, para redactar el proyecto de un centro de día.

Asimismo, el proyecto de ley foral contempla un suplemento de crédito de 346.333 euros para la Fundación I+D Automoción y Mecatrónica (NAITEC), a propuesta del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital. Esta aportación se enmarca en el plan de viabilidad aprobado en diciembre de 2025 para avanzar hacia la sostenibilidad económica de la fundación, considerado agente clave del sistema navarro de innovación y del desarrollo tecnológico e industrial. Las previsiones de tesorería apuntan a un nuevo déficit a partir de diciembre de 2026, por lo que resulta necesario reforzar su financiación para sostener su actividad ordinaria.

La financiación del suplemento de crédito para NAITEC se realizará mediante la reasignación de créditos disponibles de distintas partidas del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital. En el caso de los créditos extraordinarios, los 5 millones de euros para las ayudas agrarias se financiarán con cargo al Fondo de Contingencia, mientras que las restantes actuaciones se cubrirán mediante créditos disponibles de otras partidas presupuestarias.

El proyecto de ley, impulsado por el Departamento de Economía y Hacienda, responde a la necesidad de afrontar gastos que no pueden demorarse al próximo ejercicio y para los que no existe crédito en una partida presupuestaria adecuada o la dotación actual resulta insuficiente. La iniciativa se ampara en lo dispuesto en el artículo 48 de la ley foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, y será remitida al Parlamento de Navarra para su tramitación, con solicitud de procedimiento de urgencia y lectura única.

El Gobierno de Navarra solicitará a la Mesa del Parlamento la tramitación de este proyecto de ley foral por procedimiento de urgencia y lectura única, a fin de poder impulsar todas estas iniciativas antes del cierre de 2026.