El Gobierno foral dice que el traspaso de Tráfico se acuerda "de Gobierno a Gobierno" pero el pacto con Bildu "suma"

Señala que "la Guardia Civil no se va de Navarra" y dice que habrá pasarela para que los agentes de Tráfico pasen a Policía Foral

PAMPLONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, ha afirmado este miércoles que el traspaso de la competencia de Tráfico a la Comunidad foral se hace "de Gobierno a Gobierno", es decir, entre el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra, pero ha afirmado que el acuerdo alcanzado por EH Bildu con el Ejecutivo central "viene a sumar en esa línea".

En la rueda de prensa posterior a la sesión del Gobierno de Navarra, Elma Saiz ha afirmado que "todas estas cuestiones en materia de transferencias y competencias que hemos ido viendo en esta legislatura, como el Ingreso Mínimo Vital, la sanidad penitenciaria, o las nuevas figuras impositivas, son cuestiones que se trabajan de Gobierno a Gobierno y se acuerdan de Gobierno a Gobierno en los diferentes instrumentos, en este caso, todas ellas se circunscriben al ámbito de nuestro Convenio Económico".

No obstante, ha señalado que "aparte de ese trabajo de Gobierno a Gobierno está la labor parlamentaria de los diferentes grupos políticos, tanto en el Parlamento foral como en el Congreso de los Diputados, y bienvenido sea cualquier acuerdo que sea positivo para Navarra y que sea evidentemente un trabajo de diálogo y de consenso y de negociación, que es algo absolutamente ineludible en las maneras de hacer política constructiva y política en beneficio de la ciudadanía".

Además, Elma Saiz ha señalado que "el compromiso político de esta transferencia es un compromiso que se ha ratificado y en esta legislatura la presidenta Chivite así lo ha verbalizado, y el compromiso político es firme y existe". "Indudablemente están los trabajos técnicos, que son los que tienen que materializarse y tienen que concluir, pero en todo caso serán acuerdos de Gobierno a Gobierno, y en este caso, en esta transferencia, tendrá que hacerse en la Junta de Transferencias, que es el instrumento que tiene la Comunidad foral para estas situaciones", ha afirmado.

Elma Saiz ha señalado que "es un tema complicado y complejo, son trabajos que se están intensificando y que no es sencillo, son acuerdos que tienen mucho trabajo detrás y mucha complejidad técnica, pero es un acuerdo que viene a sumar, es un compromiso político que viene a sumar a esa materialización que se realizará de Gobierno a Gobierno".

La portavoz ha señalado que en el reciente Debate sobre el Estado de la Comunidad, María Chivite "tuvo la oportunidad de confirmar ese compromiso político y esa voluntad política firme, donde ya se verbalizó que antes de que acabara el año o final de legislatura iba a ser una realidad y así será".

PASARELA PARA LOS AGENTES DE LA GUARDIA CIVIL

Por su parte, el consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Ejecutivo foral, Javier Remírez, ha señalado que la reivindicación del traspaso de Tráfico "es una cuestión absolutamente pacífica en los distintos Gobiernos de Navarra que se han sucedido desde la etapa democrática". "Todos los Gobiernos de Navarra, de todos los colores políticos, han reclamado la transferencia de Tráfico para la Comunidad foral, y en este caso, el ejercicio exclusivo por parte de la Policía Foral", ha señalado.

No obstante, ha subrayado que "aquí la Guardia Civil no se va de Navarra, va a permanecer en Navarra ejerciendo sus competencias, por supuesto, como no puede ser de otra manera, y es en esta transferencia donde se garantiza a través de la aplicación de la ley foral de Policías una pasarela para posibilitar que los miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil presentes en la Comunidad foral que quieran pasarse a la Policía Foral lo puedan hacer". "Ningún guardia civil que voluntariamente quiera residir y permanecer en la Comunidad foral va a salir de la Comunidad foral. Con esto queremos desmentir auténticos bulos, insidias, absolutamente injustificadas, que estamos escuchando", ha dicho.

En esta línea, Javier Remírez ha afirmado que "es este Gobierno el que garantiza que en ningún caso ningún miembro de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que quiera permanecer en Navarra vaya a dejar de permanecer en Navarra".

Así, se establecerá "un periodo transitorio en el cual primero se activa la pasarela de incorporación de miembros de la Guardia Civil a la Policía Foral y luego a partir de ahí la progresiva incorporación de nuevos efectivos de la Policía Foral, que están cuantificados en torno a 120, para lo que es el despliegue definitivo de la competencia". "Los agentes de la Guardia Civil que no pasen a Tráfico de Policía Foral, o bien serán reubicados dentro de otros servicios de la propia Guardia Civil de la Comunidad foral, o bien irán a otros lugares, siempre de manera voluntaria", ha asegurado.

Además, el consejero ha explicado que "mientras ese despliegue definitivo se realice, por supuesto van a seguir permaneciendo como hasta ahora Guardia Civil y Policía Foral". "A partir de que el despliegue sea definitivo, la Guardia Civil en materia de Tráfico dejará de tener esas funciones, pero siempre habrá coordinación, como existe ahora, entre la Comunidad foral y el Gobierno de España y las comunidades limítrofes en la gestión de Tráfico y Seguridad Vial, y esa es la línea de trabajo con el Ministerio", ha explicado.

Preguntado sobre si el acuerdo entre los dos Gobiernos está ya cerrado, Remírez ha afirmado que "son cuestiones complejas, siempre hemos defendido que queremos que el acuerdo sea en términos de interés para la Comunidad foral y estamos en este contexto". "Hay voluntad política clara, hay avances claros y confiemos en que en un pronto espacio de tiempo resolvamos la cuestión", ha dicho, para mostrarse "prudente hasta que las dos partes confirmemos todo esto".