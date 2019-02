El Gobierno foral y UPN coinciden en la importancia del proyecto Mina Muga para Sangüesa

Publicado 07/02/2019 9:57:13 CET

PAMPLONA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, y el portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, han coincidido este jueves en destacar la importancia del proyecto de Mina Muga para la comarca de Sangüesa, donde se generaría nuevo empleo.

Durante una interpelación en el pleno del Parlamento de Navarra, Javier Esparza ha incidido en que el Ejecutivo foral debe trasladar al Gobierno central el interés de Navarra por este proyecto y ha reclamado además "acciones concretas" contra la despoblación en la Comarca de Sangüesa.

Manu Ayerdi ha señalado que ya ha trasladado al Ministerio el interés por este proyecto, que tiene un importancia "socioeconómica clara y lo valoramos positivamente, y lo que es muy importante es que se cumplan estrictamente todas las normativas de alcance medioambiental". "Estamos en trámite de la Declaración de Impacto Ambiental, que depende del Ministerio", ha precisado el vicepresidente.

En relación con la situación de la comarca de Sangüesa, el vicepresidente ha explicado que esta zona tenía en 2017 un total de 9.555 habitantes, un 5 por ciento menos que diez años antes, dentro de una tendencia de "más envejecimiento y menos juventud".

Así, Manu Ayerdi ha considerado que "el reto es el del envejecimiento, no tanto el del desempleo". "Cada persona nos preocupa, pero el volumen de desempleo no es un problema, el problema es la tasa de actividad, con un 40% de población jubilada y una tasa de actividad del entorno del 30%. Habiendo empresas importantes, no conseguimos fijar población en el territorio. En otras comarcas quizás no hay empleo, pero aquí hay generación de empleo y no conseguimos fijar población", ha incidido.

El vicepresidente ha reconocido que "hay tarea por delante y esta tarea no será de una legislatura ni de dos". No obstante, ha valorado que en esta legislatura "ha llegado la banda ancha" a la comarca de Sangüesa y se han adoptado diversas medidas para impulsar el turismo o para mejorar la situación de la vivienda.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado igualmente que "el gran reto con la comarca de Sangüesa es la despoblación y a este reto o se le intenta responder desde un punto de vista estratégico planificando actuaciones, o si no, no seremos capaces de darle respuesta".

Javier Esparza ha señalado que es necesario adoptar "acciones concretas y apuestas de verdad que estén reflejadas en los presupuestos" y ha abogado por un pacto que esté "por encima de las siglas políticas".

El portavoz de UPN ha explicado que "hay un proyecto tremendamente importante para el futuro, el de Mina Muga, del que llevamos oyendo hablar toda la legislatura y en una reunión que mantuve con representantes municipales me decían que había que poner una alfombra roja a este proyecto, que había que ayudar a que se implantara". "Se tienen que cumplir con total y absoluta rigurosidad la normativa, pero estamos hablando de centenares de puestos de trabajo en una zona donde es necesario fijar población", ha indicado.

Javier Esparza ha señalado que los representantes municipales también le mencionaron "la importancia que tenía la entrega de los Premios Príncipe de Viana con los Reyes en Leyre", que en esta legislatura se ha trasladado a Olite y sin presencia de los Reyes.