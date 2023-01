El Gobierno de Navarra activa el nivel de preemergencia del plan de nevadas

Obras Públicas moviliza todas las máquinas quitanieves disponibles, un total de 125



PAMPLONA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha activado, desde las 15 horas de este martes, el nivel de preemergencia del Plan de Protección Civil ante el riesgo de nevadas que anuncian las predicciones metereorológicas que anuncian acumulaciones de nieve de hasta 20 centímetros en las comarcas del norte y centro de Navarra.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), desde la próxima medianoche existe un riesgo importante (entre el 40-70%) de precipitaciones en forma de nieve. En la zona central de la Comunidad foral podrían acumular hasta 10 centímetros de espesor, por encima de los 700 metros de altitud. La cota de nieve descendería hasta los 500 metros en la vertiente cantábrica, con acumulaciones de 10 centímetros. En los valles pirenaicos la nevada puede acumular hasta 20 centímetros en cotas cercanas a los 1.000 metros de altitud.

Ante esta previsión, el Ejecutivo recomienda evitar durante las próximas horas cualquier desplazamiento por carretera que no sea imprescindible, no viajar solo o sola, así como priorizar el transporte público sobre el particular. Asimismo, se recuerda que el estado actualizado de las carreteras de la Comunidad Foral puede consultarse en la web www.incidenciascarreteras.navarra.es y en el número de teléfono 848 423 500.

Así, este mediodía, conforme a lo dispuesto en el Plan Territorial de Protección Civil de Navarra (PLATENA), se ha reunido el Órgano de Coordinación de Tráfico y Protección Civil que ha acordado activar la preemergencia desde primera hora de esta tarde. También se ha establecido un mecanismo de coordinación entre los departamentos de Salud, Educación y Cohesión Territorial.

En la reunión han participado la directora general de Interior, Amparo López; el director del Servicio de Protección Civil y Emergencia, José Javier Boulandier; representantes de la Sección de Tráfico de la Policía Foral y del Centro de Coordinación de la Guardia Civil de Tráfico; el Servicio de Conservación de Carreteras del Gobierno de Navarra y el delegado de AEMET en Navarra, Peio Oria, además de personal del Servicio de Protección Civil.

En la reunión también se ha instado a reducir en lo posible la movilidad de la población, lo que conlleva la recomendación de realizar teletrabajo de aquellas personas que dispongan de esta opción laboral, así como aplazar las reuniones concertadas.

El Órgano también ha establecido un dispositivo coordinado de Policía Foral y Guardia Civil que, desde las 22 horas de este miércoles, vigilará las vías de la red principal de carreteras.

Otro acuerdo del Órgano de Coordinación tiene que ver con las entidades locales, de forma que se ha acordado dar aviso a aquellos municipios afectados por la alerta (los de la zona norte y centro de Navarra) de cara a aplicar en su término las medidas preventivas recogidas en el PLATENA para el riesgo de nevadas.

EL GOBIERNO MOVILIZA TODOS LOS EQUIPOS QUITANIEVES

La Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras pondrá progresivamente en servicio todos los recursos disponibles en el Plan de Vialidad Invernal. El operativo moviliza esta tarde 41 equipos; se refuerza durante la noche con un total de 116 quitanieves y desde las 5 de la mañana de este miércoles estarán activos un total de 125 quitanieves: 91 equipos del Gobierno de Navarra y otros 34 quitanieves disponibles en las autovías y autopistas en concesión (AP-15, A-12 y A-21).

Asimismo, se prevé que las 7 máquinas quitanieves adscritas a la Ribera, donde solo se espera precipitación en forma de lluvia, puedan colaborar en el refuerzo de carreteras de la Zona Media y la Comarca de Pamplona si fuera preciso.

El dispositivo se desplegará principalmente en los valles del Pirineo (18 máquinas); entorno de la N-121-A, Ultzama y rondas de Pamplona (15 máquinas); Urbasa, Lizarraga y Tierra Estella (9 máquinas); Irurtuzn en el nudo de autovías A-15, A-10 y A-1 (18 equipos); localidades del entorno de Irurtzun (7 máquinas); altos de Aibar, Campanas y Zona Media (9 equipos); entorno de Oronoz Mugaire N-121-A y B (8 equipos) y Ribera (7 equipos); además de la Autovía del Camino A-12 (10 equipos), Autopista de Navarra (14 equipos) y Autovía del Pirineo A-21 (10 equipos).

Además, se ha recordado que el Gobierno de Navarra tiene cedidos más de un centenar de equipos quitanieves (cuñas y láminas) a 111 localidades para facilitarles la retirada de nieve y la limpieza de calles y caminos locales de su competencia; por lo que se insta a estas localidades a colaborar en las labores de limpieza, en la medida de lo posible.

RECOMENDACIONES DE TRÁFICO Y POR BAJAS TEMPERATURAS

La predicción meteorológica también anuncia un brusco descenso de temperaturas. Con carácter preventivo, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) ofrece varias recomendaciones generales como respirar por la nariz en espacios exteriores o extremar la precaución al deambular por la calle si hay placas de hielo, entre otras. También hay se ofrecen consejos en caso de congelacióno hipotermia, una temperatura corporal anormalmente fría.

El Gobierno de Navarra ofrece a la ciudadanía una serie de recomendaciones de carácter general para circular por las carreteras en situación invernal. En el caso de que sea imprescindible usar el vehículo, se aconseja evitar conducir de noche, cuando los peligros de la carretera son más difíciles de detectar, como por ejemplo las placas de hielo.

Es necesario informarse de las inclemencias meteorológicas en la zona a través de los medios de comunicación y del estado de las carreteras antes de emprender el viaje. Si el temporal le sorprende en la carretera, permanezca en el coche: le resguardará en caso de ventisca y las ruedas actúan como aislante para los rayos. Si se mantiene el coche en marcha con la calefacción puesta, es necesario renovar el aire con una ventanilla entreabierta para evitar posibles intoxicaciones.

Finalmente, es aconsejable llevar un teléfono móvil para informarse y ser localizado o localizada en caso de inmovilización de su vehículo. Aunque no tenga batería, la conexión con el 112-SOS Navarra siempre es posible.