El Gobierno de Navarra activa el simulador de la declaración de IRPF 2012

Más de 11.500 personas recurrieron a esta herramienta en diciembre de 2011 para tomar decisiones fiscales antes de finalizar el año

Hacienda Tributaria de Navarra ha activado ya en el Catálogo de Servicios de www.navarra.es el simulador oficial de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a los ingresos de 2012, cuya presentación oficial comenzará la próxima primavera.

El uso de este simulador es anónimo y tiene un carácter meramente informativo. Su resultado no vincula ni al contribuyente ni a Hacienda, pero es de utilidad para estimar el resultado de la declaración de la renta y poder así tomar decisiones fiscales antes de que finalice el año, según ha informado el Gobierno foral en un comunicado.

De hecho, prácticamente un tercio de las consultas que anualmente recibe el simulador se realizan en el mes de diciembre. En concreto, la herramienta que se puso en marcha para la declaración de IRPF de 2011 recibió 34.970 consultas, de las que 11.658 fueron en el mes de diciembre.

Para acceder a la aplicación no es necesaria ninguna autentificación. Una vez introducidos los datos correspondientes a los ingresos de 2012, el sistema realiza una estimación del resultado de la Declaración de la Renta atendiendo a la normativa vigente. Una vez finalizado el proceso no se almacena ningún registro de los datos que se hayan introducido, de manera que el uso del simulador no eximirá de presentar una declaración formal una vez que se abra la campaña en el segundo trimestre de 2013.