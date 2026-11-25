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PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles el proyecto de ley foral de Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, que pasará ahora a ser sometido a deliberación parlamentaria para su votación final por parte de los grupos políticos. Ha esperado que sea aprobada por mayoría en la Cámara, "respetando la esencia del proyecto que se remite".

El portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez, ha señalado en rueda de prensa que, con este paso, "el Ejecutivo foral culmina la fase de elaboración de la norma", un nuevo marco para regular el régimen jurídico, los derechos, deberes, procesos de selección, retribuciones y carrera del personal que trabaja para las administraciones públicas de Navarra.

El texto de nuevo Estatuto, con el dictamen favorable del Consejo de Navarra, es fruto de "una prolongada negociación" en el marco de la Mesa General de Función Pública y cuenta con el respaldo de la mayoría sindical, ha añadido Remírez.

Preguntado si se ha negociado este asunto con EH Bildu, el consejero no lo ha precisado y ha insistido en que "todo proyecto de ley que ha surgido de este Gobierno y ha ido al Parlamento de Navarra se ha visto aprobado". "Yo no puedo hablar por EH Bildu, tendría que preguntárselo en su caso a ellos", ha dicho.

Con la reforma integral del marco vigente, que data de 1993, el Gobierno de Navarra busca generar una Administración más eficiente, moderna y adaptada a la realidad del siglo XXI, mediante la actualización de una normativa muy heterogénea con más de tres décadas de recorrido, según ha expuesto el portavoz.

PRINCIPALES NOVEDADES

El nuevo Estatuto está concebido para conjugar la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos con la eficiente prestación de los servicios públicos. Entre sus principales novedades, se incluye la implantación de la carrera profesional, que reconoce el derecho a la progresión en la carrera horizontal y al desarrollo de la trayectoria profesional para todo el personal en cinco tramos, ha detallado el Ejecutivo.

La publicación de la ley conllevará la inmediata percepción de una cantidad fija mensual en 14 pagas anuales derivada del encuadramiento inicial en el correspondiente tramo de carrera profesional, cuya implantación será progresiva. En concreto, se iniciará con la retribución del 20% el primer año desde el momento de la publicación y con carácter retroactivo a 1 de enero de 2027. La progresión prevista en la carrera es: 20% en 2027; 30% en 2028; 50% en 2029; 70% en 2030; 90% en 2031 y 100% en 2032. Esta carrera es voluntaria e individual y será retribuida en función del tramo alcanzado.

También se incorpora un complemento por la evaluación del desempeño, que se añade al complemento fijo de carrera profesional a modo de productividad. Se actualizan, además, los niveles y se mejoran las licencias por fallecimiento e ingreso hospitalario, permiso parental y los correspondientes a familias monoparentales.

Asimismo, se regulan nuevas situaciones administrativas para facilitar la movilidad interadministrativa y se mejora la promoción profesional tanto con carácter temporal como definitivo, entre otras medidas enmarcadas en "un Estatuto dotado de la cobertura suficiente para todos los desarrollos reglamentarios posteriores".

El Estatuto se aplicará a la Administración foral de Navarra, a las entidades locales y a los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de ambos. Como principal novedad, se incluye al personal técnico, de gestión, administración y servicios de la Universidad Pública de Navarra, sin perjuicio de lo dispuesto en su normativa específica.

La ley foral que se someterá próximamente a deliberación del Parlamento de Navarra se estructura en 189 artículos distribuidos en trece títulos, nueve disposiciones adicionales, ocho disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.