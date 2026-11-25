La jugadora de baloncesto María Asurmendi y el futbolista Javier Martínez. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha acordado, en su sesión de este miércoles, conceder la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de la Comunidad foral de Navarra de 2026, ex aequo, a la baloncestista María Asurmendi Villaverde y al futbolista Javier Martínez Aguinaga, en reconocimiento a sus destacadas trayectorias profesionales y a los éxitos alcanzados en sus respectivas disciplinas deportivas.

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Ejecutivo navarro, Rebeca Esnaola, ha dado a conocer las distinciones en la rueda de prensa posterior a la sesión del Gobierno. La Medalla de Oro constituye el máximo reconocimiento que concede Navarra en el ámbito de las actividades físico-deportivas.

El Ejecutivo foral ha aprobado también la concesión de seis Medallas de Plata al Mérito Deportivo, que reconocen la dedicación y contribución de personas vinculadas a diferentes ámbitos del deporte navarro. Asimismo, el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física (INDAF) ha concedido seis Menciones de Honor del Deporte.

La entrega de las distinciones tendrá lugar el próximo miércoles 16 de diciembre, en el Salón del Trono del Palacio de Navarra, en Pamplona.

DOS TRAYECTORIAS DESTACADAS EN EL DEPORTE DE ÉLITE

Según ha detallado el Gobierno, María Asurmendi Villaverde (Pamplona, 1986) recibe la Medalla de Oro por su brillante trayectoria en el baloncesto femenino, donde se ha convertido en una de las referentes de este deporte en Navarra. A lo largo de más de veinte temporadas en la alta competición ha militado en diferentes equipos y ha conseguido dos títulos de Liga, tres Copas de la Reina y dos Supercopas, además de lograr un ascenso a Liga Endesa (máxima categoría) con Osés Construcciones Ardoi.

A estos éxitos se suma su trayectoria internacional, tanto con la selección española absoluta de baloncesto como en la modalidad de 3x3.

Por su parte, ha añadido el Ejecutivo, Javier Martínez Aguinaga (Ayegui, 1988) es reconocido por su exitosa carrera como futbolista profesional, durante la que ha conquistado numerosos títulos nacionales e internacionales. Entre sus principales logros destacan el Campeonato del Mundo de 2010, celebrado en Sudáfrica, y la Eurocopa de 2012, disputada en Polonia y Ucrania, ambos con la selección española.

En su etapa en el Bayern de Múnich consiguió 23 títulos, entre ellos dos Ligas de Campeones de la UEFA, en 2013 y 2020, y nueve títulos de la Bundesliga alemana.

SEIS MEDALLAS DE PLATA AL MÉRITO DEPORTIVO

El Gobierno de Navarra ha concedido también seis Medallas de Plata al Mérito Deportivo, destinadas a reconocer trayectorias de especial dedicación y contribución al desarrollo, la promoción y la organización del deporte en la Comunidad foral. Cinco de ellas distinguen la labor voluntaria y desinteresada desarrollada durante décadas por personas vinculadas a clubes y entidades deportivas.

José Javier Arregui Zaratiegui recibe este reconocimiento por sus más de 50 años de dedicación al Club Deportivo Lagún Artea de Garínoain, donde ha desempeñado diferentes funciones como entrenador, delegado y utillero, además de impulsar la participación femenina y promover los valores del juego limpio.

Sonia Herce Azanza es distinguida por su trayectoria de más de 26 años en la Junta del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Navarra (COLEFNA), así como por su labor en defensa de la profesión desde los órganos de representación colegial.

Mikel Iraizoz Ganuza recibe la Medalla de Plata por su dedicación como directivo y presidente del Club Deportivo Navarra de Montaña y por su contribución, durante más de veinte años, a la revista Gure Mendiak.

Txomin Irazoqui Ugartemendía es reconocido por su trabajo al frente de Manttale Mendi Lasterketa Taldea, de Bera, y su contribución al fomento de las carreras de montaña y al impulso de diferentes pruebas deportivas de la zona.

Doris Vicente Otín obtiene la distinción por su dilatada trayectoria en la promoción del deporte de montaña desde Irurtzungo Iratxe Elkartea, especialmente por su implicación en la organización de la Sakanako Ibilaldia, las salidas anuales, los campamentos infantiles y otras actividades deportivas.

La sexta Medalla de Plata corresponde a Charo Quijera Maiza, por sus 38 años de trayectoria como técnica de Deporte y Cultura del Ayuntamiento de Mendavia. Su labor pionera en el ámbito deportivo municipal y su participación en la fundación de ATEDENA/NAKITEL, la Asociación de Técnicos y Técnicas de Deporte Municipal de Navarra, la han convertido en un referente para posteriores generaciones de profesionales.

SEIS MENCIONES DE HONOR DEL DEPORTE

Por su parte, el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física ha concedido seis Menciones de Honor para reconocer la trayectoria de cinco entidades deportivas navarras que celebran aniversarios significativos y la contribución personal al deporte de Miguel Crespo Obanos.

Las entidades distinguidas son el Club Ciclista Estella-Lizarra Txirrindulari Elkartea, por su 75 aniversario; el Club Deportivo Azkarrena, por su centenario; el Club Deportivo Huarte y el Club Montaña Gaztaroa, ambos por sus 50 años de trayectoria; y la Sociedad Deportiva Recreativa Arenas, por su 75 aniversario.

La sexta Mención de Honor se concede, a título póstumo, a Miguel Crespo Obanos, en reconocimiento a su papel como impulsor de la carrera contra el cáncer.

Estas distinciones, reguladas por el Decreto Foral 100/2021, de 24 de noviembre, reconocen tanto los logros deportivos de especial relevancia como las trayectorias de personas y entidades que han contribuido al desarrollo y la promoción del deporte en Navarra, según ha informado el Gobierno.