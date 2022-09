El Gobierno de Navarra critica que Andalucía suprima el Impuesto de Patrimonio y "luego exija más fondos" al Estado

El Ejecutivo foral rechaza adoptar esta medida: "Es difícil responder a la demanda ciudadana en situación de crisis reduciendo ingresos"

PAMPLONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, ha afirmado que el Ejecutivo foral no comparte la decisión de la Junta de Andalucía de suprimir el Impuesto de Patrimonio, una decisión que además, según ha criticado, "se acompaña por otro lado con la petición del propio portavoz del Gobierno andaluz hacia el Ministerio de luego exigir una mayor transferencia de fondos". "Creemos que no tiene una coherencia en ese mensaje", ha afirmado.

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Aierdi ha señalado que "en ocasiones se ha criticado desde distintos foros, en algún caso Comunidades Autónomas, la capacidad que tiene Navarra para legislar y responder a sus necesidades con los recursos de los ciudadanos de nuestra Comunidad, y es insolidario, injusto e inaceptable que una Comunidad que recibe fondos y que exige transferencias del conjunto de los ciudadanos del Estado, también nuestros, renuncie a una capacidad de ingresar de aquellas rentas que más capacidad tienen de responder a las situaciones de vulnerabilidad y crisis que vivimos y lógicamente pretenda que se incrementen las transferencias". "No podemos entender esa propuesta", ha asegurado.

Aierdi ha señalado que el Gobierno foral y los partidos que integran el Gobierno foral (PSN, Geroa Bai y Podemos) comparten que "es difícil responder a la demanda ciudadana que existe en una situación de crisis, con un nivel de exigencia de respuesta con medidas hacia las familias vulnerables, hacia las necesidades que tiene la sociedad en materia de educación o de sanidad, reduciendo la capacidad de ingresos que tienen las propias administraciones".

En el caso particular de la supresión del Impuesto de Patrimonio, el vicepresidente ha señalado que "la propuesta del Gobierno andaluz incide justamente en aquellos patrimonios más importantes de la Comunidad, es decir, buscando la falta de implicación de los sectores económicos más pudientes con esa respuesta solidaria que necesita el conjunto de la sociedad".

Por tanto, Aierdi ha afirmado que la supresión de este impuesto "no es precisamente una medida en la que esté pensando" el Gobierno de Navarra. "No compartimos una decisión de ese tipo, que se acompaña por otro lado con la petición del propio portavoz del Gobierno andaluz hacia el Ministerio de luego exigir una mayor transferencia de fondos. Creemos que no tiene una coherencia en ese mensaje, no es una política que nosotros compartamos desde una respuesta progresista a la situación que tiene nuestra sociedad, y por lo tanto no podemos apoyar una camino de esas características", ha dicho.

En relación con el planteamiento del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de centralizar fiscalidad para evitar competencia entre Comunidades Autónomas, José María Aierdi ha afirmado que, según ha explicado la portavoz del Gobierno central, han sido unas manifestaciones "a título personal, no como representante institucional del Gobierno central, y hay que circunscribir la declaración a ese ámbito".

A continuación, Aierdi ha señalado que "el Gobierno de Navarra tiene una posición muy clara en la defensa del autogobierno de nuestra Comunidad, de la Lorafna, como un instrumento que refuerza la posición de Navarra y le permite tener esa autonomía fiscal y responder desde Navarra también a los problemas que tiene nuestra Comunidad".