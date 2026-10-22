El Gobierno de Navarra organiza unas jornadas sobre violencia digital con la impulsora de la Ley Olimpia

Archivo - Varias personas usan el teléfono móvil. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), ha organizado los próximos 26 y 27 de octubre unas jornadas sobre violencia digital con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía, reforzar el conocimiento sobre esta forma de violencia contra las mujeres y proporcionar herramientas para "mejorar la respuesta profesional e institucional ante esta realidad".

Las jornadas contarán con la participación de Olimpia Coral Melo, activista mexicana y referente internacional en la lucha contra la violencia digital, impulsora del movimiento que dio origen a la denominada Ley Olimpia, un conjunto de reformas legislativas que reconocen la violencia digital y las violaciones a la intimidad sexual como formas de violencia contra las mujeres.

La programación comenzará el 26 de octubre, a las 19.30 horas, en los cines Golem Baiona, con la proyección del documental 'Llamarse Olimpia', que narra el recorrido vital y activista de Olimpia Coral Melo desde la experiencia de violencia digital que sufrió hasta convertirse en una de las principales impulsoras del reconocimiento jurídico y social de esta problemática. La sesión incluirá una presentación previa de la activista y un coloquio posterior con las personas asistentes. El documental refleja "cómo la experiencia colectiva de las supervivientes contribuyó a situar la violencia digital en la agenda pública y legislativa", destacan en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

El 27 de octubre, en Civican, se desarrollará una jornada dirigida especialmente a profesionales de diferentes ámbitos de intervención. La mañana comenzará con un taller teórico-práctico sobre metodologías para enfrentar la violencia digital, centrado en cuatro dimensiones fundamentales de la atención: la contención psicoemocional, jurídica, digital y comunitaria. La formación abordará cuestiones como las manifestaciones de la violencia digital, la seguridad digital, los retos derivados de la virtualidad y el impacto de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial.

La jornada concluirá con una conferencia magistral de Olimpia Coral Melo, quien compartirá experiencias y herramientas para prevenir y abordar la violencia digital tanto en entornos educativos como familiares y comunitarios. La intervención permitirá conocer además aprendizajes derivados de la experiencia mexicana y del desarrollo de la Ley Olimpia, considerada una referencia internacional en este ámbito.

Las jornadas se enmarcan en el compromiso del INAI con "la prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y con la mejora continua de las respuestas institucionales frente a las nuevas manifestaciones de violencia que se producen también en los entornos digitales". La iniciativa responde asimismo a la necesidad de "avanzar en la sensibilización social y en la capacitación de profesionales para afrontar fenómenos como la difusión no consentida de contenidos íntimos, el acoso digital, la extorsión sexual o las distintas expresiones de violencia de género que se producen a través de medios tecnológicos".

Además, la presencia de Olimpia Coral Melo permitirá acercar a Navarra una experiencia internacional "que ha contribuido a transformar la forma de nombrar y entender la violencia digital, situando en el centro derechos como la intimidad, el consentimiento, la dignidad y la autonomía de las mujeres en los espacios digitales".

Las actividades son gratuitas y las inscripciones podrán realizar on line hasta completar aforo.