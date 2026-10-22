El Gobierno de Navarra preside la reunión del Comité Técnico del proyecto de cooperación transfronteriza ALERT-PYR

Reunión del Comité Técnico del proyecto europeo de cooperación transfronteriza ALERT-PYR. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Interior del Gobierno de Navarra, Salvador Díez ha participado este jueves en la reunión del Comité Técnico del proyecto europeo de cooperación transfronteriza ALERT-PYR, que ha tenido lugar en el Archivo Real y General de Navarra, en Pamplona. El proyecto ALERT-PYR tiene por objetivo "optimizar" las misiones de seguridad civil y la protección de los bienes, las personas y el medio ambiente en los territorios limítrofes de los departamentos de Alta Garona, Altos Pirineos y Pirineos Atlánticos (Francia), con Val d'Aran, Aragón, Navarra y Gipuzkoa.

En la jornada, Díez ha destacado la importancia de la colaboración entre regiones para hacer frente a las emergencias. El director general de Interior ha considerado que actualmente la respuesta ante incendios forestales y otras emergencias de gran magnitud, como terremotos o inundaciones, "no pueden entenderse sin una cooperación entre los territorios limítrofes"; por ello ha precisado que proyectos como este "permiten facilitan el refuerzo de los equipos operativos y posibilitan compartir conocimientos y experiencias para prever y anticiparse a los riesgos, y así garantizar la seguridad de la ciudadanía y la protección de los bienes y el medio ambiente".

A lo largo de la mañana se han repasado algunas actividades realizadas y las previstas hasta 2027, año en que finaliza el proyecto. En concreto, se desarrolló recientemente un simulacro de búsqueda de personas con drones en el puerto de Belate, y en noviembre está previsto otro de espeleosocorro en Larra-Belagua, explica en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Asimismo, en el encuentro se ha analizado la cooperación conjunta entre los servicios de bomberos de distintas comunidades, debido a los incendios ocurridos este verano. Concretamente, y a raíz de esta experiencia compartida, antes de final de año se organizará una jornada para analizar y valorar "las lecciones aprendidas" sobre el incendio forestal de Las Peñas de Riglos, en el que colaboraron activamente efectivos del Servicio de Bomberos de Navarra y también los bomberos franceses del SDIS64. El objetivo de este encuentro será analizar, mediante un caso real, cómo se desarrolló la integración de los distintos dispositivos de apoyo y extraer conclusiones para "mejorar en la coordinación y capacidad de respuesta ante futuras grandes emergencias".

CONTINUIDAD EN LA COLABORACIÓN TRANSFRONTERIZA

El proyecto ALERT-PYR permite dar continuidad a las líneas de trabajo iniciadas en la anterior convocatoria del Proyecto ALERT, profundizando en la colaboración transfronteriza en situaciones de emergencia. Cuenta con un presupuesto total de 4.995.019,97euro, y está cofinanciado al 65% por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027). El objetivo de POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra.

El proyecto transfronterizo ALERT, acrónimo de Anticipar y Luchar en un Espacio común contra los Riesgos Transfronterizos, nació con el objetivo de "mejorar la protección del medio ambiente" en el perímetro transfronterizo y agilizar y coordinar los medios de emergencias a ambos lados de la frontera.

Fue el primer proyecto POCTEFA que permitió a los bomberos de los Pirineos Atlánticos, Gipuzkoa, Navarra y Aragón trabajar juntos para armonizar las técnicas de intervención y compartir recursos humanos y materiales en el marco de las misiones de salvaguarda de personas, bienes y medio ambiente.