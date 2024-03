Un graduado de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra logra una de las plazas ofertadas en el examen RFIR

PAMPLONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Marc Riera, graduado en Ingeniería Biomédica de Tecnun, la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra, ha obtenido una de las 48 plazas que el Ministerio de Sanidad ha ofertado este año en el examen de Radiofísico Interno Residente (RFIR). Entre los 305 aspirantes, el ingeniero Marc Riera, natural de Menorca, obtuvo el puesto número 18.

Tras finalizar el Máster en Ingeniería Biomédica en Tecnun, Marc Riera se incorporó al Cima Universidad de Navarra, donde colaboró en el desarrollo de sistemas organ-on-chip para estudiar los procesos de infección bacteriana de las vías respiratorias. Posteriormente, en 2022 decidió prepararse para el examen.

Riera ha señalado que "en el máster de Tecnun, acompañado de grandes profesionales y personas, vi de primera mano la labor de un radiofísico por lo que, de no haberlo cursado, no me habría presentado". Asimismo, el menorquín ha reconocido que han sido 11 meses ininterrumpidos de estudio, de lunes a sábado. "El esfuerzo mereció la pena y la alegría fue absoluta ya que al obtener una buena posición podré elegir el destino", ha apuntado.