El grupo de investigación Alter, ganador del I Premio a los Proyectos de Evaluación que concede Derechos Sociales

PAMPLONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo investigador Alter, de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), ha sido reconocido con el I premio a los Proyectos e Iniciativas de Evaluación que concede el Departamento de Derechos Sociales, a través del Observatorio de la Realidad Social de Navarra. El equipo investigador ha elaborado un proyecto sobre el impacto en la Comunidad foral del proyecto de reinserción laboral ERSISI.

El jurado ha dado a conocer este martes el fallo, reconociendo el valor del proyecto de Alter, que presentó su trabajo titulado 'Integración de servicios sociales y de empleo: resultados de la evaluación de impacto del proyecto ERSISI en Navarra'.

El premio está dotado con un diploma acreditativo y un importe de 2.000 euros, y será entregado en un acto público convocado por el Departamento de Derechos Sociales, en colaboración con la Fundación Caja Navarra, en próximo 26 de octubre en el auditorio de Civican, con presencia de las personas miembro del jurado y de las integrantes del equipo premiado.

Asimismo, el jurado ha declarado desiertos el segundo premio y los accésits, si bien ha realizado una mención especial al proyecto presentado por Share Consultores, titulado 'Recorrido de la cultura de evaluación de políticas públicas en la CFN: aportaciones desde Share consultores', reconociendo a Marta Zalba Ibero su trayectoria y contribución a la promoción de la cultura evaluativa en Navarra. En esta primera edición se han presentado nueve trabajos, ha explicado el Gobierno foral en una nota.

En concreto, el proyecto ganador resume los resultados preliminares del proyecto Enhancing the Right to Social Inclusión through Service Integration (ERSISI), llevado a cabo por el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra entre septiembre de 2016 y septiembre de 2019. El proyecto fue cofinanciado por el programa Employment and Social Innovation (EaSI) de la Comisión Europea. La UPNA, co-solicitante del proyecto, fue la encargada de la evaluación del mismo.

La evaluación realizada se centra en el análisis del tercer eje de intervención -el pilotaje de integración de servicios-, es decir, en el impacto del modelo de atención integrado para las personas beneficiarias proyecto.

Cabe recordar que ERSISI plantea el derecho a una intervención completa para una inclusión social efectiva, enfocado en aquellas medidas destinadas a facilitar la integración o reinserción en el mercado profesional (asesoramiento, formación en competencias básicas, formación profesional, intermediación para el empleo o acceso a empleo de interés público).

Por otro lado, también incluye la prestación de otros tipos de atención y apoyo social necesarios para promover la autonomía social (por ejemplo, rehabilitación, servicios de atención a la infancia o ayudas para la vivienda y el transporte). Se trata de ofrecer a las personas vulnerables el derecho a la inclusión social a través de la integración en el mercado de trabajo, pero también a través de otros apoyos de los que carecen por falta de empleo y que mejoran sus posibilidades de conseguirlo.

El Premio sobre Proyectos e Iniciativas de Evaluación en Navarra tiene por objeto promover e incentivar el desarrollo de proyectos de evaluación de programas y políticas públicas, así como de estrategias empresariales para consolidar la evaluación como instrumento generador de conocimiento e innovación y contribuir a mejorar el bienestar de las personas.

Bajo las diferentes modalidades de Estudios Teóricos, Evaluaciones Prácticas o Análisis Comparativos, han podido participar en esta convocatoria las entidades públicas y privadas, personas físicas, personas autónomas y personal investigador que hubieran desarrollado en Navarra proyectos de evaluación de programas y políticas públicas o estrategias empresariales.

El jurado ha estado conformado por tres personas de conocido prestigio académico y especialistas en el campo de la evaluación, Antonio Roldán Monés, Iñaki Arana García y Sara Soto Ahechu; y presidido por el Director General del Observatorio de la Realidad Social, Luis Campos Iturralde.