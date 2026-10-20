Herida una mujer de 59 años al salirse de la vía en Navascués el vehículo que conducía

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 59 años ha resultado herida este martes al salirse de vía en Aspurz, Navascués, el vehículo que conducía, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 10.18 horas en el kilómetro 17,2 de la carretera NA-178, donde un vehículo se ha salido de la vía y ha dado una vuelta de campana. La conductora ha salido del vehículo por su propio pie y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, con policontusiones.

Al lugar se han desplazado efectivos de bomberos de Navascués, un equipo médico del valle de Salazar, una ambulancia SVB, un helicóptero medicalizado así como agentes de la Guardia Civil-