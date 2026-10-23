Herido grave un joven de 21 años tras salirse de la vía y chocar contra un muro de piedra en Ujué

Herido grave un joven de 21 años tras salirse de la vía en Ujué, a 23 de octubre de 2026. - EMERGENCIAS DE NAVARRA

PMAPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 21 años ha resultado herido grave tras salirse de la vía con su vehículo y chocar contra un muro de piedra este viernes en el kilómetro 4 de la NA-5310 a la altura de Ujué.

Ha sido trasladado e ingresado en el Hospital Universitario de Navarra con politraumatismos de carácter grave, según ha informado Emergencias de Navarra.

El Centro de Gestión de Emergencias ha recibido el aviso del accidente a las 19.35 horas y se han movilizado hasta el lugar efectivos de bomberos del parque de Sangüesa, al equipo médico de Tafalla, una ambulancia de soporte vital avanzado y patrullas de la Policía Foral.