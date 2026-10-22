Herido un trabajador en Lodosa al caer dentro del depósito de una depuradora desde una altura de 4 metros

PAMPLONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 41 años ha resultado herido este jueves en una empresa de Lodosa al caer dentro del depósito de una depuradora desde una altura aproximada de 4 metros.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del accidente laboral, que ha tenido lugar a la altura del punto kilométrico 1,3 de la NA-123, se ha recibido a las 10.52 horas.

El trabajador ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con un politrauma y su pronóstico es reservado. Han sido movilizados bomberos de Lodosa, equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital básico, un helicóptero medicalizado, Policía Local y Guardia Civil.