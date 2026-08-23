Herido un varón de 37 años en un accidente de tráfico en Castejón

PAMPLONA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 37 años ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido este domingo en Castejón, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 18.43 horas en el kilómetro 6,5 de la AP-15. Han consistido en una salida de vía con vuelco lateral de un vehículo. El conductor ha quedado atrapadado y ha sido posteriormente trasladado, con un traumatismo en la cara, al Hospital Reina Sofía de Tudela.

Al lugar se han movilizado efectivos de Bomberos del parque de Tudela, una ambulancia SVA, agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil, que se encargan de realizar las diligencias. Una brigada de Protección Medioambiental de la Policía Foral se ha hecho cargo de un perro que también viajaba en el vehículo.