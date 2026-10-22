Herido un varón de 62 años al caer de una altura de 2 metros en un accidente laboral en Etxarri Aranatz

Europa Press Navarra
Publicado: jueves, 22 octubre 2026 11:02
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PAMPLONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 62 años ha resultado herido este jueves al sufrir un accidente laboral en una empresa del polígono industrial Zumurdiñeta, en Etxarri Aranatz.

El suceso ha tenido lugar a las 9.44 horas cuando el trabajador ha sufrido una caída desde la plataforma de un camión, unos dos metros de altura. Como consecuencia, el hombre ha sufrido traumatismo craneoencefálico y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Al lugar ha acudido un equipo médico, una ambulancia SVB así como agentes de la Policía Foral.

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