Una historia de superación creada por Carlos Arriezu, tema para la captación de voluntario de Anfas

PAMPLONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El músico navarro Carlos Arriezu ha compuesto el tema 'You never trusted me', en el que cuenta una historia de superación de un joven con discapacidad intelectual. El tema será utilizado por Anfas (Asociación navarra en favor de personas con discapacidad intelectual) para su campaña de captación de voluntariado para este verano.

Aitor Luri Esplandiu, joven con discapacidad intelectual, es el protagonista del videoclip basado en el tema de Carlos Arriezu, tema que a su vez se incluye dentro de 'Caraband, A dream of Jazz', álbum semifinalista en los premios MIN de este año.

'You never trusted me' narra la lucha de un chico que toca el piano y quiere dedicarse a la composición musical de sus propios temas. El videoclip muestra cómo lo intenta en innumerables ocasiones, recibiendo una negativa por respuesta. Finalmente, logra debutar en el teatro obteniendo un éxito abrumador. El protagonista, Aitor Luri Esplandiu, natural de Azagra, es gran aficionado a la música y acude al centro ocupacional de Tasubinsa en su planta de San Adrián.

En palabras de Carlos Arriezu, natural de San Adrián y afincado en Madrid, "ha sido facilísimo trabajar con él, apenas tuvimos que repetir las escenas y siempre te premia con una sonrisa". Todo ha sido posible gracias a Lourdes y Ángel, sus padres, siempre dispuestos a acompañarle en los retos que se plantee. La máxima de Aitor Luri Esplandiu es 'Yo soy capaz de todo'.

Desde Anfas han destacado que "se trata de una frase que todos deberíamos interiorizar y aplicar en nuestras respectivas vidas". La fase está incluida a modo de cierre en el videoclip.

Con este tema, Anfas recuerda también que necesita personas voluntarias para sus programas de verano. "La persona voluntaria realiza aprendizajes sociales únicos: conoce la realidad de las personas a las que apoya, vive con ellas sus dificultades y progresos, intercambia opiniones, sentimientos, comparte su tiempo sin esperar contraprestaciones, facilitando, en última instancia, la relación entre iguales, la cercanía y la confianza", han destacado de la asociación, que confía que este verano vuelva a tener "la implicación desinteresada de la sociedad navarra para poder desarrollar nuestros programas":

El programa de vacaciones, que lleva organizándose desde hace más de 40 años, tiene el doble objetivo de proporcionar unos días de descanso tanto a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo como a sus cuidadores habituales. Este año está previsto que más de 200 personas con discapacidad intelectual disfruten de 7 días de vacaciones en los meses de julio y agosto, para lo cual Anfas necesita la colaboración de 130 personas voluntarias para cubrir las necesidades de apoyo de todas las tandas.

El programa 'En verano también' es una iniciativa de campamentos urbanos que permite dar una respuesta a las necesidades de los niños y niñas y de sus familias que, por motivos laborales o personales, no pueden atender a sus hijos en las mañanas de verano. Además, facilita que continúen con el desarrollo de habilidades durante el periodo vacacional promoviendo la inclusión pues participan en él niños y niñas con y sin discapacidad. Para organizar estos campamentos en Pamplona, Tudela y Estella, queremos contar con la participación de 50 personas pvoluntarias.

Por último, Anfas gestiona un albergue de peregrinos de Estella donde el equipo de voluntariado lo forman dos personas con discapacidad intelectual y otros dos voluntarios de apoyo. "El Camino de Santiago atrae a mucha gente de todo el mundo y es una experiencia integradora y que promueve muchos valores de sensibilización", han señalado desde Anfas.