El HUN obtiene la certificación Humans para la humanización de la atención a las personas con obesidad

Parte del equipo de profesionales que ha trabajado en la certificación, junto con el gerente del SNS-O, la Dirección del HUN/NOU y el representante de la Fundación Humans. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Navarra (HUN) ha obtenido la certificación en humanización de la atención a las personas con obesidad concedida por la Fundación Humans, con una calificación A-. Este reconocimiento sitúa al HUN como el tercer centro de España acreditado en este ámbito.

El proceso ha sido coordinado por la Sección de Nutrición del HUN y ha contado especialmente con la participación de la Unidad de Dietética y del equipo de enfermeras de consultas. La evaluación de 91 indicadores, correspondientes a siete dimensiones, ha permitido revisar de forma sistemática la atención prestada, identificar fortalezas y establecer actuaciones de mejora para avanzar hacia un modelo más respetuoso, accesible y centrado en las necesidades y objetivos de cada persona.

Entre las líneas de trabajo se encuentran la prevención del estigma asociado al peso, el uso de un lenguaje respetuoso, la adaptación de los espacios y recursos, la toma compartida de decisiones, la formación de los profesionales y pacientes y la consideración de la salud y la calidad de vida más allá del peso corporal.

"Esta certificación reconoce una forma de atender en la que la persona, sus circunstancias y sus objetivos de salud ocupan el centro. También nos ayuda a detectar ámbitos en los que debemos seguir mejorando", señala Ana Zugasti Murillo, jefa de Sección de Nutrición. "La calificación A- reconoce el trabajo ya desarrollado y, al mismo tiempo, compromete al hospital a mantener un proceso de mejora continua", añade la doctora Zugasti.

El acto de entrega de la certificación por parte de la representación de la Fundación Humans tuvo lugar recientemente en el HUN, con la presencia del director gerente del Servicio Navarro de Salud, Jon Guajardo, y la participación de diversos miembros de la Dirección del HUN: su directora gerente, Estrella Petrina, la directora asistencial, Marta Martín, y la directora de Cuidados, Marta Martín, junto con profesionales implicados en el proyecto y representantes de pacientes.

Para el doctor Julio Zarco, presidente de la Fundación Humans, "esta certificación evidencia la importancia de la interdisciplinaridad que se requiere para una atención de excelencia. Por otro lado, este tipo de atención requiere utilizar las competencias relacionales para acercar nuestra atención a la necesidad del paciente y de su familia". "De esta manera conseguiremos desestigmatizar esta compleja enfermedad".

CONTINUIDAD Y EVALUACIÓN DE LAS MEJORAS

Tras la certificación, el HUN continuará desplegando las medidas recogidas en su plan de mejora y evaluará su aplicación. Entre las próximas actuaciones se prevé recoger información sobre las preferencias de los pacientes en los planes dietéticos que reciben y la elaboración de nuevos materiales formativos y educativos, ha informado el Gobierno foral.

La participación de las personas que viven con obesidad y de sus asociaciones formará parte de este proceso, con el objetivo de comprobar que las mejoras organizativas se traducen en una atención percibida como "respetuosa, segura y útil".

UN MODELO BASADO EN EL INFORME HASPO

El proyecto toma como referencia el informe HASPO (Humanización de la Atención Sociosanitaria a la Persona con Obesidad), promovido por la Fundación Humans para orientar la humanización de la atención sociosanitaria a las personas que viven con obesidad. Este marco propone superar una visión basada exclusivamente en el peso y avanzar hacia una atención que reconozca la obesidad como una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, incorporando la prevención del estigma, la participación de los pacientes y la coordinación entre profesionales y niveles asistenciales.

El trabajo se integra en la estrategia de humanización del HUN y del Servicio Navarro de Salud. El centro cuenta también con la experiencia de otros servicios acreditados por la Fundación Humans, como el Servicio de Farmacia Hospitalaria.

DIEZ CLAVES PARA UNA ATENCIÓN HUMANIZADA

Coincidiendo con la entrega de la certificación, el HUN ha difundido entre sus profesionales la infografía '10 claves para una atención humanizada de la persona con obesidad', recientemente implantada en el centro y avalada por la Asociación Nacional de Personas que viven con Obesidad (ANPO) y por la fundación Humans.

El documento resume diez principios aplicables tanto a la práctica clínica como a otros ámbitos sanitarios y sociales:

-Reconocer la obesidad como una enfermedad crónica, compleja y multifactorial.

-Prevenir los prejuicios y la discriminación asociados al peso.

-Utilizar un lenguaje respetuoso y acordado con cada persona.

-Valorar la salud metabólica, la funcionalidad, el bienestar psicológico, la calidad de vida y el contexto social, más allá del peso.

-Adaptar los objetivos y tratamientos a las necesidades y preferencias individuales.

-Disponer de espacios, mobiliario, equipos y procedimientos seguros, cómodos e inclusivos.

-Favorecer las decisiones compartidas mediante información comprensible.

-Formar a los equipos sanitarios y sociales en obesidad, comunicación y prevención del sesgo.

-Promover la prevención y los hábitos saludables sin culpabilizar.

-Garantizar la igualdad, la intimidad, la autonomía y la dignidad de todas las personas.

La infografía se ha distribuido en las consultas y a través de los canales internos y digitales del hospital. Su finalidad es ofrecer a profesionales, pacientes y ciudadanía una referencia sencilla sobre cómo trasladar la humanización a actuaciones concretas, ha detallado el Ejecutivo.

"La obesidad continúa asociada a prejuicios que pueden afectar a la relación asistencial y retrasar o dificultar el acceso a una atención adecuada. Humanizar supone reconocer esos sesgos y modificar la comunicación, los procedimientos y los entornos que los mantienen", añade Ana Zugasti Murillo.