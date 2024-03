Ibarrola insiste en que "de momento no hay un acuerdo" en torno a una candidatura de unidad para el Congreso de UPN

PAMPLONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha insistido este lunes en que "de momento no hay un acuerdo" en torno a una posible candidatura de unidad con el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, de cara al próximo Congreso del partido.

En respuesta a los medios de comunicación en una rueda de prensa, Ibarrola ha asegurado que "todas las informaciones que han salido hasta ahora han sido filtraciones interesadas". "Desconozco de dónde vienen. No han salido ni de mí, ni de lo que estamos hablando. Pero no voy a entrar tampoco en desmentir cada una de las cosas que salen", ha subrayado, tras incidir en que "de momento no hay un acuerdo, si hubiera un acuerdo lo hubiéramos anunciado".

Preguntada por la decisión de la portavoz de UPN en Berriozar de abandonar la formación regionalista por el proceso que se está desarrollando de cara al Congreso del partido, Ibarrola ha señalado que "yo voy a ser muy respetuosa, estoy siendo muy respetuosa con todas las personas de UPN, nunca me van a encontrar en una valoración peyorativa o despectiva o destructiva de nadie de mi partido, a quien valoro perfectamente".

"Lo único que puedo decir es que no puedo compartir algo que entiendo que no conoce, porque estamos en negociaciones o hablando para intentar hacer un proyecto único, con una candidatura única, pero hablando de un proyecto único", ha dicho.

En este sentido, ha señalado que se está trabajando "con mucha responsabilidad y atendiendo a lo que pide la mayoría de afiliados y simpatizantes de UPN, que es una candidatura y un proyecto de unidad que nos lleve fuertes a 2027". "Estamos trabajando en ello, vamos a seguir trabajando en ello, y cuando tengamos ya algo definitivo en una dirección o en otra, será cuando yo hable. Mientras tanto me parece precipitado, me parece absurdo, y desde luego el máximo respeto para la percepción de cada persona, pero evidentemente no la puedo compartir", ha subrayado.

En cuanto al planteamiento de añadir el nombre de UPN en euskera, Ibarrola ha respondido que "de las enmiendas que se están trabajando y hablando dentro de la ponencia estatutaria, dentro de la ponencia política, dentro de la ponencia programática de UPN, hay que hablar internamente en UPN".

"Desconozco de dónde vienen esas filtraciones pero me parece que no ha lugar porque el debate político se hace dentro, y yo soy muy respetuosa con los órganos del partido, que son los que tienen que debatir internamente cada una de las enmiendas que haya, y cuando ya esté todo debatido internamente daremos todas las explicaciones públicas que haga falta, pero mientras tanto creo que es un debate que tiene que hacerse donde tiene que hacerse", ha dicho.

Preguntada por las fechas, ha explicado que el plazo para presentar candidaturas se extiende del 10 al 12 de abril. "UPN es un partido tan democrático, mucho más que otros, que permite y posibilita a cada uno de los afiliados a presentarse. Yo no voy a ser nunca alguien que pretenda coartar a cualquier persona o a cualquier grupo de personas que tengan una candidatura y un proyecto que consideren bueno, a que lo presenten. Creo que hay que ser muy respetuoso", ha subrayado.

Según Ibarrola, "yo me voy a presentar con un proyecto, no sé si en una candidatura y un proyecto de unidad, que es en lo que estoy trabajando con Alejandro Toquero o no, ya lo veremos". "No puedo adelantarles eso, pero puede presentarse cualquier persona y cualquier grupo de personas con un proyecto hasta el 12 de abril. Y yo lo respetaré y pondré en valor a cada persona que decida dar el paso con valentía, porque me parece que presentarse con valentía siempre es bueno", ha añadido.

Ha apuntado Ibarrola que "no voy a entrar en todo lo que se está diciendo, solamente digo que estamos trabajando" para "intentar ver si podemos ir en una candidatura conjunta y que estamos debatiendo internamente, y no hay nada más que decir". "UPN es un partido muy democrático y los cambios o no en estatutos, en ponencia política, en proyecto político o en proyecto programático, se están debatiendo internamente y tienen posibilidad de incluir aquellas propuestas que consideren todos los afiliados del partido, es pronto para hablar externamente de algo", ha incidido.

En este sentido, ha remarcado que "hay que dejar que todo el mundo tenga posibilidad internamente de aportar lo que considere y serán los propios afiliados en el Consejo Político, en la Asamblea, los que decidan cómo va a quedar el futuro de UPN". "Ninguna candidatura puede limitar esa libertad", ha manifestado.