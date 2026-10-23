Se incendia un camión con material inflamable en la A-15, en Urritza

Imagen del camión en llamas. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Patrullas de la División de Seguridad Vial de la Policía Foral de Navarra han regulado el tráfico durante toda la noche del jueves en la Autovía de Leitzaran (A-15), concretamente en el kilómetro 118 en sentido Pamplona, en el término de Urritza (Imotz), debido al aparatoso incendio de un camión de carga.

El incidente comenzó alrededor de las 22.00 horas de la pasada noche, cuando el fuego originado en una de las ruedas del remolque se propagó rápidamente al resto del vehículo. La carga del camión, que incluía material inflamable, baterías, televisores y sprays de pintura, entre otros, complicó severamente las labores de extinción, explican desde la Policía Foral.

Debido a la peligrosidad de los componentes, efectivos de Bomberos de Navarra han tenido que trabajar intensamente en el lugar durante toda la madrugada, logrando extinguir las llamas pasadas las ocho de la mañana.

El vehículo calcinado permanece en el punto del siniestro debidamente señalizado por el servicio de conservación de carreteras. Como consecuencia, se mantiene cortado uno de los carriles en sentido Pamplona hasta que se proceda a la retirada definitiva del camión.

Desde la Policía Foral se solicita a los conductores aumentar al máximo la atención y extremar la precaución al transitar por este tramo de la autovía.