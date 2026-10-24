Industria destina 9 millones de euros en ayudas a actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa industrial

Archivo - Imagen de archivo de placas solares. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra ha publicado una nueva convocatoria de ayudas para realizar actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial. Estas ayudas provienen de los fondos del Fondo Nacional de Eficiencia Energética que ascienden a 300.000.000 euros a nivel estatal, de los que más de 9 millones de euros han sido distribuidos a la Comunidad foral.

Esta convocatoria va dirigida a PYMES y grandes empresas del sector industrial asociado a unos CNAEs específicos, así como a empresas de servicios energéticos que tengan contratos asociados con alguna de las empresas anteriores. Las actuaciones a desarrollar deberán estar incluidas en alguna de estas dos medidas: la mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales o la implantación de sistemas de gestión energética.

Dado el carácter incentivador de las ayudas, estas actuaciones subvencionables no podrán iniciarse con anterioridad a la fecha de registro de la solicitud de la ayuda, por lo que el hito que marcará el inicio de las actuaciones será el contrato, pedido u otro compromiso que haga irreversible la inversión, explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

El importe subvencionable para estas actuaciones será, con carácter general, de un 30% para gran empresa, un 40% para mediana empresa y un 50% para pequeña empresa. Si se tratan de inversiones en zonas asistidas, el importe pasará a ser de un 35% en grandes empresas, un 45% en medianas empresas y un 55% en pequeñas empresas.

Las entidades interesadas podrán solicitar la ayuda desde el 27 de octubre de 2026 hasta el 30 de junio de 2027, incluido. Por último, hay que tener en cuenta que las beneficiarias deberán ejecutar y justificar la actuación en el plazo de 24 meses, contados desde la fecha de notificación de la resolución de concesión, siempre que dicho plazo no exceda del 30 de junio de 2030.