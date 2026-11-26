Imagen del inicio de las obras en la A-15. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha informado del inicio de las obras de construcción de la autovía de Navarra A-15, en el tramo comprendido entre el punto kilométrico 29+000, a la altura de Cintruénigo, y el punto kilométrico 34+800, a la altura de Tudela. Actualmente se trabaja en la reposición del camino y de paso de fauna sobre la AP-15 en el punto kilométrico 33+580. Con esta actuación, durante la ejecución del resto de la obra, se podrá mantener la continuidad del tráfico a uno y otro lado de la actual autopista.

Actualmente se trabaja en el desbroce de las zonas de préstamos, donde se ubicarán las áreas de extracción para obtener el material que permita formar los terraplenes de los caminos que contiene el proyecto. Además, se están reponiendo los servicios de riego afectados y realizando las obras de drenaje.

En un breve espacio de tiempo se comenzará a realizar el terraplenado de los caminos previstos en el proyecto y la cimentación de la estructura del paso de fauna.

Las obras de reposición del camino y paso de fauna fueron adjudicadas a finales de agosto de este año por 10,68 millones de euros. El plazo de ejecución de las mismas es de un año.

La actuación consiste en la ejecución de un paso superior multifuncional sobre el tronco de la actual autopista AP-15, que da servicio a un camino que permite el paso de vehículos y de los animales de un lado a otro de la autopista. El tablero consta de cuatro vanos con ancho constante y una sección útil de 20 metros, formada por un camino de seis metros de anchura para el paso de la fauna.

Ya se ha aprobado definitivamente el proyecto de construcción del primer tramo de la Autovía de Navarra A-15, que comprende desde el punto kilométrico 29 hasta el 34, entre Cintruénigo y la conexión con la AP-15 a la altura de Tudela. El presupuesto de ejecución de este tramo asciende a 143.715.000 euros, IVA incluido.

El segundo tramo de la A-15, que corresponde desarrollar al Gobierno de Navarra y que une las localidades de Cintruénigo y Cascante, está actualmente en fase de redacción del proyecto, por un valor estimado cercano a los 600.000 euros.

Respecto a los otros dos tramos que son competencia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el proyecto entre Ágreda y Tarazona está aprobado y pendiente de licitar la obra. El tramo entre Tarazona y la conexión con Navarra el proyecto está pendiente de licitación.