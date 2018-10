Íñigo Alli pide perdón por ausencias en plenos del Congreso, que explica por conciliación familiar y formación

Publicado 12/02/2018 9:27:40 CET

Dice que devolverá el dinero cobrado durante sus ausencias, salvo las debidas a la conciliación familiar

PAMPLONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de UPN en el Congreso Íñigo Alli ha pedido perdón "a todos los que se hayan sentido ofendidos por no cumplir mi mandato como representante público" tras sus ausencias en algunas votaciones en plenos del Congreso. Su petición de disculpas se extiende también a los afiliados de UPN, a sus votantes y "a todos los navarros que sientan que no he cumplido con mi obligación".

El diputado ha asegurado en un comunicado que, "de las sesiones a las que falté a lo largo de esta legislatura, casi la mitad de ellas se debió al nacimiento de mi hija Ana porque decidí ayudar en casa a mi numerosa familia, porque creo en la conciliación real de la vida personal y profesional". "Al resto de sesiones plenarias me ausenté porque dediqué ese tiempo en Madrid a formarme", ha añadido.

Además, ha señalado que "en ningún caso en esas votaciones fue perjudicada la Comunidad Foral de Navarra, ni el interés de los navarros, ni fue dañado ningún asunto de Estado para España por no estar sentado en mi escaño en el momento de la votación de las diferentes iniciativas legislativas".

No obstante, ha afirmado que asume su "error y responsabilidad" y por ello "a lo largo del día de hoy comunicaré al letrado mayor de las Cortes Generales la petición de devolver el importe que corresponda a las sesiones parlamentarias en las que me ausenté salvo en aquellas que dediqué a cuidar a mi familia".

Asimismo, Íñigo Alli ha lamentado que "se entienda que el trabajo de un diputado se reduzca al 'acto de votar' porque, siendo absolutamente relevante, niega el esfuerzo de infinidad de acciones que se desarrollan en la Cámara". "Siento de corazón si alguien se ha decepcionado en mi trayectoria política con esta acción. Le pido disculpas", ha indicado.