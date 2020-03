Las inscripciones para alumnado nuevo en las Escuelas Infantiles de Pamplona deberán presentarse del 16 al 27 de marzo

PAMPLONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del organismo autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona se ha reunido este jueves para aprobar el calendario que regulará el plazo de preinscripción de nuevo alumnado en los centros públicos de la ciudad. Ese periodo se desarrollará del 16 al 27 de marzo y las solicitudes deberán presentarse en una sala habilitada para ello en el edificio municipal de la calle Zapatería, 40.

Asimismo, se han aprobado la documentación del procedimiento, baremo, modelo de solicitud y tarifas de admisión de los niños y niñas en las escuelas infantiles municipales de Pamplona para este curso 2020/21. La resolución 40/2020, de 17 de febrero, del director general de Educación recoge el procedimiento de admisión para menores de 0 a 3 años. Por su parte, la Orden Foral 18/2020, de 21 de febrero, del consejero de Educación establece las tarifas aplicables.

Once escuelas infantiles de Pamplona tienen titularidad municipal (Mendebaldea, Haurtzaro, Mendillorri, Fuerte el Príncipe - Printzearen Harresi, Donibane, Izartegi, Goiz Eder, José María Huarte, Hello Buztintxuri, Hello Azpilagaña y Hello Egunsenti) y otras cinco dependen del Gobierno de Navarra (Santa Teresa, San Jorge, Nuestra Señora de los Ángeles, Ninia Etxea y Nuestra Señora de Roncesvalles).

Está previsto que las listas provisionales de alumnado admitido se publiquen el lunes 11 de marzo en cada una de las escuelas infantiles, en el organismo autónomo (avda. Conde Oliveto 4-2º izda) y en la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (c/ Abejeras, 1). Asimismo, la información estará disponible en el teléfono 010 - 948 420 100. Del 11 al 15 de mayo se abrirá un plazo para presentar reclamaciones. La publicación de las listas definitivas se llevará a cabo el lunes 25 de mayo. La formalización de la matrícula se deberá realizar del 25 al 29 de mayo.

Estos aspectos se han aprobado en una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno de Escuelas Infantiles, tras haberse pospuesto en el encuentro del pasado martes, a petición de los grupos municipales. Antes de conocer los plazos y baremos de la preinscripción, se quería conocer el futuro inmediato de la Escuela Infantil Mendebaldea, pendiente de obras de remodelación. Durante este curso 2020/21, la escuela funcionará de manera normal y será para el curso 2021/22 cuando se ha adquirido el compromiso de llevar a cabo las obras necesarias para adecuar el centro a la normativa regional, tal y como estaba previsto, ha informado el Ayuntamiento.