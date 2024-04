El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra comienza una nueva campaña de vigilancia y control de mosquito tigre

PAMPLONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), viene realizando desde 2016 el Plan de Vigilancia del Mosquito Tigre. En este escenario, desde el pasado mes de marzo se ha iniciado una nueva campaña de vigilancia entomológica y control del mosquito tigre en Navarra con el objetivo de detectar su posible introducción e implantación y articular niveles de respuesta adecuados en función de la situación.

Este Plan se encuentra en el marco del Plan Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de las enfermedades transmitidas por vectores del Ministerio de Sanidad, actualizado en 2023 y cuenta con la colaboración del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral y el Ayuntamiento de Pamplona.

Debido a su relación con el cambio climático, este programa cuenta con financiación europea a través del Proyecto LIFE-IP NAdapta-CC. Su inclusión en este proyecto europeo ha aumentado la financiación del Plan, en recursos humanos y materiales. Además, está alineado con el Plan Nacional y el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente PESMA que incluyen el desarrollo de este tipo de actividades.

CAMPAÑA DE 2023: MÁS DE 1.800 MUESTRAS ANALIZADAS

En la campaña del pasado año, que se inició en el mes de mayo y finalizó en noviembre, se analizaron 1.818 ovitrampas, en 67 puntos de muestreo y se instalaron dos trampas de adultos, que son más complejas y costosas, en la zona en la que había habido detecciones en la temporada pasada.

La campaña concluyó con 36 muestras positivas de huevos en ovitrampas y 262 muestras positivas de insectos en trampas de adultos, fundamentalmente en la zona de Bera y Bertizarana y esporádicamente en el área de Pamplona, Tudela y Sangüesa. Ante la detección de huevos y adultos en la zona de Bera y Bertizarana, fue necesaria la realización de dos tratamientos de control entomológico. Estos tratamientos fueron realizados por una empresa especializada en el control de esta plaga, ha informado el Gobierno foral.

Para la vigilancia entomológica del insecto se colocan en primera instancia ovitrampas en zonas estratégicas elegidas por los expertos según el tráfico de personas o mercancías, ya que es la forma más común de desplazamiento e introducción del mosquito. Estos puntos están ubicados en gasolineras, áreas de descanso, centros comerciales, cementerios, etc.

Se trata de pequeños recipientes de color negro con 400 mililitros de agua, en los que se introduce una tablilla de madera porosa y la hembra del mosquito, si está presente, pone los huevos en la superficie de la tablilla en contacto con el agua. El personal recoge las muestras semanal o quincenalmente, según las zonas. En algunos casos, en función del riesgo, se instalan también trampas de adultos que son más específicas. Las muestras se analizan por el Laboratorio Agroalimentario del Servicio de Ganadería de Navarra, con los equipos más actualizados para detectar el insecto que incluyen la técnica de PCR.

MOSQUITO TIGRE

El mosquito tigre, 'Aedes albopictus', es una de las cien especies exóticas invasoras reconocidas por la normativa, procedente de Asia, que vive y cría especialmente en zonas urbanas y periurbanas propicias para su reproducción. Por sí mismo, se desplaza pequeñas distancias, entre 50 y 200 metros, pero puede viajar en medios de transporte.

Pese a su nombre, es un insecto de pequeño tamaño, de color oscuro y con rayas blancas en el tórax. La picadura la producen las hembras que pican sobre todo al amanecer y anochecer, evitando habitualmente las horas centrales del día. Cría en pequeños recipientes que acumulan agua por lo que es muy importante la colaboración ciudadana para evitar zonas de cría. Son agresivas en su picadura y producen picor y dolor, reacción alérgica y con baja probabilidad podrían transmitir enfermedades como zika, dengue o chikungunya, en zonas de riesgo aumentado.

ESCENARIOS DE RIESGO

Con los datos actuales y según los escenarios de riesgo del Plan Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de las enfermedades transmitidas por vectores del Ministerio de Sanidad, el ISPLN establece que las zonas de Pamplona, Tudela y Sangüesa (zonas donde se ha detectado en el año 2023) estarían en un escenario 1 por detección reciente y puntual de 'Aedes Albopictus', sin considerarse todavía establecido. Esta situación es diferente en la zona de Bera, donde el escenario de riesgo es 2 por darse por totalmente establecido tras los datos de las últimas campañas, concretamente 2a por no haberse detectado casos autóctonos, pero donde podrían detectarse casos importados ante lo que se establecen unas determinadas recomendaciones.

En función de estos escenarios de posible riesgo, el ISPLN establece las actuaciones con un enfoque 'One Health' o de una sola salud, es decir, coordinando las actuaciones teniendo en cuenta la salud animal, humana y la de los ecosistemas que están interconectadas según indica la OMS.

La vigilancia epidemiológica en Navarra detecta todos los años casos en humanos de enfermedades como dengue o chikungunya que podrían transmitirse por el mosquito tigre. En concreto en 2023 se notificaron en Navarra 13 casos de dengue y un caso de chikungunya, si bien, en todos los casos, el contagio se produjo fuera de Navarra en países endémicos para estas infecciones, es decir, casos importados. Esta información, ha expuesto el Ejecutivo, pone de manifiesto la importancia de las medidas preventivas cuando se viaja a países endémicos, del diagnóstico precoz de los casos y de tomar precauciones para evitar la picadura del mosquito en Navarra que a su vez pudiera propagar la infección a otras personas.

Tanto la vigilancia epidemiológica y microbiológica de estas infecciones en humanos como la vigilancia entomológica para detectar precozmente y controlar la presencia del mosquito son elementos clave para evaluar el riesgo y aplicar las medidas de prevención y control de las enfermedades transmitidas por el 'Aedes albopictus' con el objetivo de proteger a la población.

IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍA

La colaboración de la ciudadanía es clave para evitar la expansión del mosquito tigre. Con el objetivo de dar a conocer el mosquito, cómo prevenir la picadura y cómo ayudar a combatir los mosquitos, se han editado unos folletos informativos disponibles en el ISPLN y en laswebs del ISPLN y del Proyecto Life NAdapta con consejos a la ciudadanía.

Algunos de los consejos para combatir los mosquitos son evitar acúmulos de agua (alcantarillas, canalones de tejado o riego), cubrir balsas y piscinas en desuso con lona que no acumule agua, eliminar agua de recipientes (platos de macetas, cubos, juguetes, etc.), limpiar periódicamente los bebederos de mascotas y utilizar mallas mosquiteras en ventanas, depósitos, recipientes, etc.

Por otro lado, la app Mosquito Alert es un proyecto de ciencia ciudadana que permite a cualquier persona notificar mediante una foto el posible hallazgo de un mosquito que es validada por personas expertas cuyos resultados son publicados en un mapa público donde se pueden consultar las observaciones registradas.