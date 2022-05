Irujo espera que se creen más de 4.000 empleos y 360 empresas de Economía Social entre 2021 y 2025

Navarra busca ser "líder" en una futura escuela europea de negocios de economía social, en cooperación con otras 7 regiones de la UE

PAMPLONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha afirmado que el II Plan de Acción de Economía Social tiene como objetivo la creación de más de 4.000 puestos de trabajo y más de 360 empresas de Economía Social entre 2021 y 2025, entre otros aspectos.

El consejero ha explicado que "los objetivos estratégicos del II Plan de Acción son claros", entre los que ha destacado la creación de más de 4.000 puestos trabajo, que más de 2.400 personas sean beneficiarias de este plan, la creación de más de 360 empresas en este nuevo ciclo 21-25, y que más de 1200 empresas accedan y sean beneficiarias de este plan, además del inicio de 449 nuevas iniciativas y proyectos.

Según ha indicado este jueves en respuesta a una interpelación de Podemos sobre economía social y solidaria, este II plan se basa en cuatro líneas estratégicas: personas; empresas y entidades; sector; y sociedad y territorio.

"La visión que tenemos con este segundo plan es posicionar el modelo de economía social como pilar clave de la recuperación económica y social de la Comunidad foral, contribuyendo a la creación y mantenimiento del empleo, al desarrollo económico y a la cohesión social y territorial a través de un enfoque innovador basado en las personas y alineado con las políticas regionales, nacionales y europeas", ha explicado, tras añadir que se contará con el enfoque de género como línea "transversal".

Entre las acciones concretas del II plan, ha citado las referidas a la transformación de las empresas, un campus cooperativo, acciones en FP en el ámbito universitario, y programas de prácticas. Además, ha destacado la visión europea del Gobierno foral. "Tenemos la aspiración de ser los líderes en una futura escuela europea de negocios de economía social en cooperación con otras 7 regiones de la UE", ha indicado, tras realizar un balance "muy positivo" del primer plan.

Sin embargo, ha apuntado que "no podemos entrar en blancos y negros". "No hay que contraponer modelos, la economía social demuestra claramente que la competitividad y rentabilidad de las empresas no se contraponen a la primacía de la personas sobre el capital, en absoluto. Pero no caigamos en el error de contraponer modelos. La sociedad es plural y la economía también es plural y diversa", ha afirmado, tras añadir que la economía social "va a ser una palanca clara" para "favorecer esa doble transición ecológica y digital".

Por su parte, la parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha considerado que "el sistema actual hace aguas" y que tiene una grave "falta de resistencia y resiliencia" ante las crisis, mientras que la economía social "ha resistido globalmente mejor que el resto de la economía y ha permitido limitar de manera significativa los efectos de la crisis". "No tenemos tiempo, el planeta se agota. Los días pasan, pero a este ritmo la vida no sigue", ha advertido.

La parlamentaria de Navarra Suma Maribel García Malo ha puesto en valor la labor del sector, que es "muy potente" en Navarra. "Gracias al buen hacer de las empresas del sector y a muchos años de un trabajo serio y profesional, hoy Navarra es una región reconocida en materia de economía social", ha señalado. Tras indicar que por parte del Gobierno foral "se ha avanzando pero queda muchísimo por hacer" y criticar la "autocomplacencia" del consejero, García Malo ha citado algunas de las "asignaturas pendientes" del Ejecutivo con las empresas del sector, como el porcentaje de reserva de contratos públicos, entre otras.

Por su parte, la parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha subrayado que el hecho de que Navarra sea una "región de referencia en la materia" a nivel europeo "no ha sido fruto de la inercia, sino de mucho trabajo de muchos gobiernos a nivel estatal y autonómico que han dado impulso y acompañamiento adecuado", y de la labor de "las familias que forman parte de la economía social".

En nombre de Geroa Bai, el parlamentario Mikel Asiain ha valorado que la economía social "pone a la persona en el centro", y ha destacado que este modelo en Navarra engloba a más de 1.200 empresas con 20.000 empleados, y que cuenta con una facturación de más de 2.400 millones. Unos datos "muy positivos" que a su juicio deben servir "como acicate para profundizar en su crecimiento cuantitativo y cualitativo, y profundizar en un modelo que base su acción en los principios de cooperación, solidaridad, ética y autogestión democrática".

La parlamentaria de EH Bildu Arantza Izurdiaga ha criticado la "fragilidad del modelo económico capitalista" y ha defendido el modelo de economía social, que "afortunadamente se está implantado con mayor fuerza y de manera relevante en Navarra". A su juicio, es un modelo que desde el Gobierno foral "hay que promover e impulsar" porque contribuye a la "creación y consolidación de empleo de calidad" sin que ello suponga una "renuncia" a la innovación y la competitividad.

La portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha apuntado que este modelo "genera empleo de calidad y con derechos" y es una "apuesta muy válida para salir de la crisis". "En estos momentos en los que el mercado global está conduciendo al colapso, la economía social y solidaria supone una transformación de la economía para el bien común", ha subrayado.