Irujo muestra "satisfacción" al atender el Ministerio el "refuerzo" de las subestaciones eléctricas

Reunión en el Ministerio. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha mostrado este jueves "satisfacción" por que "en gran medida" han sido atendidas desde el Ministerio de Industria las alegaciones presentadas por Navarra a la propuesta de planificación eléctrica para la Comunidad foral, con la que inicialmente mostró desacuerdo.

Irujo se ha reunido este jueves en la sede del Ministerio de Industria en Madrid con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y ha explicado tras salir del encuentro que "teníamos pendiente la asignatura de reforzar las subestaciones, y en este sentido, debo reconocer que tanto las peticiones que teníamos para Orkoien o Muruarte son atendidas en cuanto al aumento de capacidad, y sobre todo también atención a un nuevo proyecto de una subestación con una capacidad de más de un gigavatio en Navarra Sur".

El consejero ha detallado que ahora queda pendiente alguna alegación relacionada con proyectos concretos en Sakana y sobre "esa conexión con la parte del Estado francés, que es un debe histórico que tenemos en nuestra frontera y tenemos que ir resolviendo". "Ahora mismo no hay capacidad para ofrecer esa conexión a diferentes pueblos que están en la muga y que están utilizando ahora mismo la energía del otro lado de la muga; eso hay que resolver tarde o temprano", ha dicho.

Mikel Irujo ha comentado que su objetivo este jueves "era acometer las grandes inversiones en subestaciones porque eso es lo que nos garantiza que ningún proyecto industrial, no solo presente sino futuro, se quede a las puertas por falta de capacidad eléctrica y creo que eso se ha cumplido".

Ha destacado el "refuerzo" en las subestaciones y que "a nivel de capacidad eléctrica seremos atractivos para poder atraer más; esto es lo importante". "En el presente no teníamos afectados proyectos industriales pero en las planificaciones -esta es 2025-30- uno tiene que pensar mínimo a 10 años. Con lo cual, este refuerzo de las subestaciones era clave, era esencial para mirar a esa Navarra de 2040 y ver que hasta entonces tenemos esa capacidad suficiente que pueda absorber nuevos proyectos industriales".