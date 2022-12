Jaione Bengoechea, de CENER, protagonista de la ilustración de diciembre de 'Científicas Ilustradas'

PAMPLONA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Jaione Bengoechea, jefa del Servicio de Innovación y Desarrollo Tecnológico Foto-Eléctrico y Fotovoltaico del Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), es la protagonista de la ilustración de diciembre de la incitativa 'Científicas Ilustradas', desarrollada por ADItech, coordinador del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI), con el objetivo de "rendir homenaje a las mujeres científicas que trabajan en el SINAI, generar nuevos referentes sociales y fomentar vocaciones STEM".

Según han informado desde ADItech en una nota, la artista Sonia Pulido ha sido la encargada de crear la ilustración, inspirada en "el sol y el diálogo permanente que la científica mantiene con esta estrella para aprovechar su energía". Como cada mes durante 2022, ADItech ha puesto en contacto a una científica del SINAI y a una ilustradora "para que dialoguen". Fruto de cada diálogo nace una ilustración que "pretende dar a conocer a la científica y su trabajo a través del vehículo del arte".

En el caso de Bengoechea, pretende "mostrar el reto que puede suponer el trabajo de una científica". Según Sonia Pulido, "aunque la escala muestra una gran diferencia de tamaño entre la placa (que representa la labor que tiene por delante) y la científica, ésta no se siente intimidada y muestra una actitud decidida y empoderada".

Con esta ilustración, la artista "muestra un diálogo visual entre la placa y la científica, donde la placa se muestra como algo complejo, misterioso incluso, y refleja la gran labor de la científica". El sol preside el conjunto por ser la materia prima, pero también por "la idea de ver la luz cuando resolvemos algo o estamos a punto de hacerlo", según ha afirmado la ilustradora.

La ilustradora Sonia Pulido trabaja sobre todo para periódicos y revistas como The New Yorker, The New York Times, El País Semanal, The Boston Globe, L'OBs, The Wall Street Journal, AD France Harper's Baazar España, Rockdelux, La maleta de Portbou, Jot Down, Orsai, y Variety entre otros. Ilustra también cubiertas para libros y álbumes para adultos. Penguin Random House, Harper Collins, Lumen, Blackie Books, Alfaguara, Kalandraka y Planeta son algunos de sus clientes. En el año 2020 fue galardonada con el Premio Nacional de Ilustración.

Participa en Científicas Ilustradas porque considera que es "importante y necesario visibilizar el trabajo de la mujer en cualquier ámbito, pero sobre todo en aquellos que están masculinizados, como el científico, ya que se pueden fomentar vocaciones en niñas y jóvenes".

En este caso, la ilustración "visibiliza el trabajo de la doctora Bengoechea", que cuenta con más de 20 años de experiencia en proyectos de investigación y desarrollo aplicados a la energía solar fotovoltaica. Está licenciada en Física por la Universidad de Zaragoza y es doctora en Ciencia de Materiales por la Universidad del País Vasco.

Sus principales actividades de investigación se centran en los problemas de suciedad y abrasión relacionados con la tecnología fotovoltaica, los nuevos materiales para la metalización de células solares y las estrategias de refrigeración pasiva, liderando varios proyectos en este campo.

Es autora de 13 artículos científicos, 9 patentes y ha presentado más de 15 contribuciones en congresos internacionales. Ha dirigido 4 trabajos fin de máster y actualmente dirige una tesis doctoral. Representa a España en el Comité Ejecutivo de PVPS de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), y es miembro del subcomité nacional TC82 / WG2, de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) de estándares fotovoltaicos, miembro de la EERA-PV.

CIENTÍFICAS ILUSTRADAS'

El proyecto 'Científicas Ilustradas' comenzó con motivo de la efeméride del 11 de febrero, 'Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia' del presente año. Se trata de una iniciativa de ADItech que cuenta con el apoyo del departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra.

A lo largo de todo el año se ha ido estrenando una nueva ilustración cada mes, fruto del diálogo entre científicas del SINAI y artistas gráficas de toda España. La de diciembre es la última de todas. Está previsto que en el mes de febrero de 2023, nuevamente coincidiendo con el 'Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia', se estrene una exposición donde podrán verse todas las ilustraciones. De momento pueden verse todas en la web de ADItech y la de diciembre en marquesinas y mupis en las calles de Pamplona y comarca.