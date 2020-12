Javier Esparza dice que "Bildu está utilizando a Chivite para construir su república vasca"

PAMPLONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que "Bildu está utilizando" a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, "para construir su república vasca".

Así lo ha asegurado Esparza después de que este miércoles EH Bildu haya defendido que "es el momento de abordar el debate" sobre el estatus de Navarra y haya apostado por "una república vasca que considere y dé cauce a las singularidades de cada uno de los territorios vascos".

El presidente de UPN ha afirmado que estas declaraciones de EH Bildu "deberían ser motivo suficiente para que la presidenta del Gobierno rompiera el acuerdo entre el Partido Socialista y EH Bildu, pero parece que para Chivite lo importante no es Navarra, lo importante es su sillón". "EH Bildu deja a las claras que apoya los Presupuestos para seguir trabajando en la construcción de esa nación vasca, con Navarra dentro, que es su único objetivo político, les da igual la pandemia, les da igual lo que está sufriendo la sociedad navarra, ellos a lo suyo", ha asegurado.

Así, Javier Esparza ha considerado que EH Bildu "está demostrando que vive de espaldas a la realidad de Navarra" y ha argumentado que "no es momento de abordar ningún debate identitario, es momento de ver cómo hacer frente a esta crisis sanitaria y reforzar nuestros sistema de salud, es momento de ayudar a los sectores más perjudicados económicamente por esta crisis y de generar confianza y empleo, pero desgraciadamente las prioridades de Bildu son las de siempre, sus obsesiones identitarias, alejadas de las necesidades reales de los ciudadanos".

Tras ello, ha exigido a EH Bildu que "deje en paz de una vez a los navarros y que respete la posición mayoritaria que democráticamente, elección tras elección, se muestra en las urnas". "La mayoría de los navarros nos sentimos orgullosos de nuestra tierra, orgullosos de una Navarra foral, diferenciada y formando parte de un proyecto común que se llama España, esa Navarra es la que nos ha ofrecido calidad de vida, igualdad de oportunidades, desarrollo y empleo a muchísimas generaciones", ha indicado.

Además, ha añadido que "en las últimas elecciones los navarros votaron no a las políticas sectarias del nacionalismo y del independentismo vasco que padecimos con el Gobierno cuatripartito, por eso los ciudadanos les quitaron la mayoría". "Desgraciadamente, el PSN claudicó y a cambio de la Presidencia del Gobierno está fortaleciendo a los proyectos independentistas vascos en Navarra. No vamos a aceptar ninguna clase de legitimidad democrática de EH Bildu, porque ellos son y representan el proyecto político de ETA, un proyecto totalitario manchado con la sangre de centenares de inocentes. Por cosas como ésta el PSN no debería pactar con Bildu y menos entregarle el futuro de Navarra", ha asegurado.

Javier Esparza ha afirmado que "las obsesiones identitarias ni curan a los enfermos ni evitan contagios de Covid, ni dan soluciones a los sectores más castigados, ni por supuesto crean empleo, más bien lo que traen es más paro, menos desarrollo, más pobreza y más fractura social".