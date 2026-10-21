Javier Ibañez y Ane Sánchez encabezan las listas del Frente Amplio de Navarra al Congreso y al Senado

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Javier Ibañez Oraien y Ane Sánchez Jiménez, concejales de los Ayuntamientos de Villava y de Barañáin, respectivamente, encabezarán las listas del Frente Amplio de Navarra al Congreso de los Diputados y al Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Según han indicado en un comunicado, con estas dos cabezas de lista "el Frente Amplio apuesta por trasladar la voz del municipalismo navarro al Congreso de los Diputados y al Senado".

La lista al Congreso estará encabezada Javier Ibañez, mientras que la representación del Frente Amplio en la candidatura del Senado la encabezará Ane Sánchez.

El Frente Amplio de Navarra ha defendido "la necesidad de trasladar la voz del municipalismo navarro al Congreso de los Diputados y al Senado".

"En Navarra, el Frente Amplio queremos articular una propuesta política centrada en las necesidades reales de los 692.026 navarros y navarras de nuestros 272 municipios, y por ello hemos apostado para nuestro liderazgo por dos personas implicadas en la política municipalista de nuestra comunidad", han subrayado.

En la política municipal "es donde se gestionan las necesidades más apremiantes de nuestros vecinos y vecinas desde la cercanía, y queremos que esa otra forma de hacer política centrada en las necesidades de la gente común pueda llegar a las instituciones en las que actualmente predomina el ruido y la crispación".

"Javier y Ane representan actualmente lo mejor de la izquierda navarra, y van a contar con todo nuestro apoyo y entusiasmo para irrumpir con fuerza en el Congreso de los Diputados y en el Senado", han señalado.

Javier Ibañez Oraien, nacido en 1972, es maestro de Educación Infantil, y en la actualidad, laboralmente desempeña funciones de técnico administrativo en CCOO Navarra. Actualmente es concejal de Contigo-Zurekin en el Ayuntamiento de Villava - Atarrabia.

Ane Sánchez Jiménez, nacida en 1991, es maestra de Educación Primaria, y en la actualidad, laboralmente desempeña funciones técnicas en el grupo municipal del Ayuntamiento de Pamplona. Actualmente es concejala de Contigo-Zurekin en el Ayuntamiento de Barañáin.

En próximos días el Frente Amplio de Navarra anunciará la candidatura completa, y la próxima semana realizará una presentación pública de su proyecto político.