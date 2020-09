José María Borja, nuevo jefe de Policía de Navarra, apuesta por la "cooperación con todos los estamentos policiales"

PAMPLONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jefe superior de Policía Nacional en Navarra, José María Borja, ha apostado por una policía "abierta a todos los ciudadanos de esta comunidad" así como por la "cooperación y colaboración con todos los estamentos policiales y civiles".

Borja ha tomado posesión del cargo este miércoles en un acto que ha tenido lugar en la Delegación del Gobierno en Navarra, y que ha contado con la asistencia, entre otros, del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, y la directora general de Interior del Gobierno de Navarra, Amparo López.

Posteriormente, en un comparecencia ante los medios de comunicación, ha destacado que en sus 40 años de servicio "no he entendido nunca que la Policía no sea un servicio público" y "he intentado en mi trabajo guiarme siempre por el rigor y la transparencia". "No tengo nada que ocultar, vengo sin bagajes, vengo con las manos abiertas, tendidas, creo en la colaboración y la cooperación con todos los estamentos policiales y civiles", ha remarcado.

En este sentido, ha afirmado que la Policía Nacional "está abierta a todos los ciudadanos de esta comunidad" y ha remarcado que "no voy a escatimar esfuerzos" y "voy a exigir que todos los funcionarios que trabajen conmigo se fijen en mi manera de actuar y comportarme". "No voy a permitir que ni un sólo miembro de la Policía, con su actitud, pueda trasladar una mala imagen del cuerpo", ha subrayado.

Preguntado sobre qué objetivos se marca para su nuevo destino, Borja ha reconocido que "evidentemente hay problemas" que tendrá que conocer "más en profundidad" si bien ha resaltado que los datos de delincuencia "son bastante aceptables" pero "hay que intentar mejorarlos".

Así, ha señalado que "intentaremos incrementar las investigaciones" sobre la trata de seres humanos y que a las víctimas "se le preste toda la ayuda". Se ha referido, además, a la amenaza del yihadismo que "también puede estar presente aquí" y ha expresado su preocupación por los delitos de odio y por violencia de género.

Por otro lado, ha remarcado que la Policía Nacional no puede perder su "sensibilidad" con la inmigración. Si bien ha afirmado que "hay unos resultados muy óptimos en la agilización de la documentación", ha indicado que "intentaremos acortar los tiempos de respuesta para que esos ciudadanos se puedan sentir integrados".

También ha intervenido en esta comparecencia el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, quien ha explicado que, cuando se jubiló el anterior jefe superior de Policía de la Comunidad foral, pidió que su sustituto fuese "el mejor jefe de Policía posible, conociendo la idiosincrasia de esta tierra", que tuviera "un talante dialogante y conciliador", y que "no se demorara en el tiempo".

Por su parte, el jefe del Cuerpo Nacional de Policía, Francisco Pardo, ha remarcado que "lo que hemos intentado es que al frente de la jefatura superior de Policía esté el mejor que teníamos a disposición". En este sentido, ha destacado que Borja tiene una "trayectoria impecable" en diferentes destinos y una experiencia "superlativa". Ha valorado igualmente su trabajo "cercano a los ciudadanos" y su "vocación permanente de cooperación en el ámbito policial".

"Hoy es un día bueno para Navarra porque al frente de la Jefatura Superior de la Policía se sitúa, no sólo un magnífico policía sino sobre todo una gran persona que apuesta por la cercanía y la cooperación policial", ha resaltado.

Pardo ha destacado que en estos momentos, con la situación de la pandemia del Covid-19, "es especialmente importante la colaboración". Ha afirmado que España y Navarra tienen "altos niveles de seguridad" lo que "exige la colaboración" de los diferentes cuerpos policiales así como las instituciones judiciales y locales.

PERFIL DE JOSÉ MARÍA BORJA

El nuevo jefe superior de Policía de Navarra ingresó en el cuerpo en el año 1980 como inspector. Tras su primer destino en la Jefatura Superior de Cataluña, desempeñó funciones de responsabilidad en la Comisaría General de Información, en la División de Coordinación Económica y Técnica y en el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista del Ministerio del Interior.

En el año 2010 ascendió a la categoría de comisario y ocupó diferentes puestos directivos en la Jefatura Superior de Andalucía Occidental. Dos años después, en 2012, fue destinado a la Comisaría General de Información ascendiendo a comisario principal en 2018. Actualmente ocupaba el cargo de Secretario General de la mencionada Comisaría General de Información.

José María Borja es diplomado en Criminología y posee una amplia formación en cursos policiales, directivos y de planificación. Borja Moreno cuenta con dos Cruces al Mérito Policial con Distintivo Rojo y una Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, entre otras.