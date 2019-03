Juan Luis Sánchez de Muniáin y Raquel Garbayo, elegidos para la candidatura de Navarra Suma al Parlamento de Navarra

Publicado 24/03/2019 16:24:09 CET

PAMPLONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Juan Luis Sánchez de Muniáin y Raquel Garbayo Berdonces han resultado elegidos por los afiliados de UPN de las merindades de Pamplona y Tudela, respectivamente, para formar parte de la candidatura de Navarra Suma al Parlamento foral.

Sánchez de Muniáin tiene 52 años, es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y, actualmente, es el portavoz de UPN en la Comisión de Hacienda y Política Fiscal del Parlamento de Navarra. Además, ha sido concejal del Ayuntamiento de Pamplona y consejero de Cultura y Turismo y Portavoz del Gobierno de Navarra.

Por su parte, Garbayo, de 42 años y diplomada en Ciencias Empresariales por la UPNA, es alcaldesa de Cintruénigo desde 2011 y vicepresidenta de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Además, ya fue parlamentaria foral en la legislatura 2011-2015.

Ambos ocuparán un puesto entre los 15 primeros de la plancha de Navarra Suma, tal y como recogen los estatutos de la formación regionalista. Dichos estatutos contemplan que para la elaboración de la candidatura al Parlamento de Navarra, y por el procedimiento de primarias, se elegirá un representante de cada una de las merindades de Navarra que ocuparán un puesto entre los 15 primeros puestos de la candidatura.

En el caso de las merindades de Estella, Olite y Sangüesa no ha sido necesario llevar a cabo ninguna votación ya que se ha presentado un único candidato en cada una de ella. Se trata, por la merindad de Estella, de Miguel Bujanda Ciraqui, agricultor y vocal de UCAN y del Consejo Regulador de la D.O. Navarra; por la merindad de Olite, de Jorge Esparza Garrido, secretario de Organización de UPN; y por la merindad de Sangüesa, Maribel García Malo, parlamentaria foral, ex consejera de Bienestar Social, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra y ex directora gerente del Servicio Navarro de Empleo.

Un total de siete aspirantes habían presentado su candidatura para representar a la merindad de Pamplona en la lista de Navarra Suma. Juan Luis Sánchez de Muniáin ha obtenido 139 votos; Luis Zarraluqui Ortigosa, 62; Esmeralda Maso Cabezón, 26; Ana Lezcano Galar, 21; Richard García Palacios, 12; Elena Gómara Urdiáin, 4; y Eleonora Mihaylova Stamboliyska, 1.

En cuanto a la merindad de Tudela, dos eran las aspirantes: Raquel Garbayo Berdonces ha obtenido 232 votos y Maribel Echave Blanco, 88 votos.