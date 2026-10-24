Los Juegos Deportivos de Navarra celebran su 40 aniversario

Imagen de los deportistas participantes en la jornada inaugural. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Juegos Deportivos de Navarra (JDN) han celebrado este sábado, 24 de octubre, el inicio de su 40ª edición con una jornada especial en el Centro de Tecnificación Deportiva, en el Estadio Larrabide de Pamplona y en las instalaciones de Guelbenzu. La celebración ha estado marcada por el aniversario del programa, el estreno de su nueva imagen y la primera entrega de los Galardones Nagus, creados para reconocer a quienes representan los valores del deporte escolar.

El acto inaugural ha contado con la presencia de la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, y del director gerente del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física (INDAF), Jorge Aguirre, junto a otros representantes institucionales y deportivos.

La jornada inaugural ha reunido a alrededor de 500 escolares en las instalaciones de Larrabide y Guelbenzu, en una mañana de celebración que ha contado también con la participación de familias, clubes y federaciones deportivas.

El encuentro ha comenzado con la ceremonia de apertura y el desfile de deportistas, seguido de un amplio programa de actividades en el que han estado representadas 20 modalidades deportivas, entre competiciones, exhibiciones y propuestas de animación, indican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

A lo largo de la mañana se han desarrollado exhibiciones y actividades de disciplinas como la gimnasia rítmica adaptada, el baloncesto en silla de ruedas, el skate, la pelota vasca, el atletismo, el balonmano, el béisbol y diferentes deportes de combate, además de la natación artística y el waterpolo en Guelbenzu.

La programación se ha completado con actividades de animación deportiva abiertas al público infantil, entre ellas herri kirolak, fútbol y tenis, a través del pickleball. Estas propuestas han permitido a las personas participantes conocer y practicar diferentes deportes en un ambiente festivo y participativo.

PRIMEROS GALARDONES NAGUS RECONOCEN LOS VALORES DEL DEPORTE ESCOLAR

Una de las principales novedades de este 40 aniversario ha sido la entrega de los Galardones Nagus a los Valores de los Juegos Deportivos de Navarra, una iniciativa que busca reconocer a personas, clubes y proyectos que "destacan por sus comportamientos y su contribución a un deporte más respetuoso, inclusivo e igualitario".

En esta primera convocatoria se han presentado 11 candidaturas para seis categorías, cuyos reconocimientos han sido concedidos por el Comité Organizador de los Juegos Deportivos de Navarra.

El Galardón a la Deportividad y el Juego Limpio ha sido para el programa de Delegados y Delegadas de Valores en el Terreno de Juego del INDAF, por su labor de "promoción del respeto y la convivencia" durante las competiciones.

El Club Deportivo Toki Ederra de Garde ha recibido el Galardón a la Igualdad y la Diversidad por fomentar una práctica inclusiva de la pelota vasca, mientras que el Galardón a la Inclusión y la Superación ha reconocido al Club Otra Mirada Rítmica por su trabajo con personas con discapacidad intelectual a través de la gimnasia rítmica.

Harán y Edur Ciriza García han sido distinguidos con el Galardón al Compañerismo y al Espíritu de Equipo por "su apoyo mutuo y compromiso con los demás". Por su parte, Irati Leal Bermejo ha recibido el Galardón al Esfuerzo y la Constancia, en reconocimiento a "su dedicación y perseverancia".

Finalmente, Mayka Belzunce Acelay ha sido reconocida con el Galardón Referente de los Valores JDN por "su contribución y compromiso con los principios que inspiran el deporte escolar".

La entrega de los premios ha contado con la participación de Nagus, la mascota de los Juegos, que ha acompañado a las personas galardonadas en esta primera edición de los reconocimientos.

CUATRO DÉCADAS DE DEPORTE ESCOLAR EN NAVARRA

La celebración del 40 aniversario ha servido también para presentar la nueva identidad gráfica de los Juegos Deportivos de Navarra. El logotipo, impulsado por el INDAF, apuesta por una imagen "dinámica y colorida que representa la diversidad de disciplinas, el movimiento y los valores del deporte escolar". Aunque incorpora el número 40 con motivo de esta edición, el diseño se mantendrá en los próximos años como nueva imagen del programa.

Los Juegos Deportivos de Navarra afrontan esta temporada con alrededor de 35.000 participantes y 38 federaciones deportivas, "manteniendo su apuesta por la promoción del deporte femenino, la inclusión, la participación en igualdad de oportunidades y la creación de entornos deportivos seguros". Entre las novedades de la programación destaca también una mayor presencia de deportes urbanos.

La trayectoria del programa queda reflejada en la evolución de la participación durante los últimos quince años, que ha pasado de 20.742 escolares en la temporada 2010/2011 a 35.762 en la edición 2025/2026.