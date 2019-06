La jurista Bettina Steible obtiene el III Premio Jaime Brunet Tesis Doctorales de la UPNA

Publicado 18/06/2019 14:35:12 CET

Bettina Steible, jurista-lingüista en el programa de la Unión Europea 'EuroMed Justice' y profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha obtenido el III Premio Jaime Brunet Tesis Doctorales 2018 por su investigación 'Ensuring compilance with International Humanitarian Law. The EU, France and Spain' (Asegurar el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. Europa, Francia y España).

El premio, otorgado por la Fundación Jaime Brunet, con sede en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), y dotado con 2.000 euros y la publicación del trabajo, busca reconocer aquellas tesis doctorales cuyo contenido investigador básico tenga una relación directa con los derechos humanos y su defensa y promoción.

La tesis de la investigadora, defendida en 2017 en la Universidad Autónoma de Barcelona y dirigida por la catedrática Teresa Freixes, aborda "uno de los grandes desafíos" del Derecho Internacional Humanitario, que es "la ausencia de mecanismos centralizados de control encargados de su correcta aplicación y ejecución en un contexto en el que los conflictos armados se suceden en distintas partes del mundo".

La Fundación Jaime Brunet, además de este galardón, entrega otros dos: el Premio Internacional Jaime Brunet y el Premio Universitario Jaime Brunet, este último, para alumnado de grado y máster. En la última convocatoria de premios de tesis resultó distinguida la investigadora María López Belloso, ha recordado la UPNA en un comunicado.

Bettina Steible (Montpellier, Francia, 1987) es doctora por la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) en el programa de Derecho Público y Filosofía Jurídico Política. Se licenció en Derecho por la Universidad de Montpellier en 2008, donde cursó también un Máster en Derecho Público. Posteriormente, realizó el Máster en Derecho y Políticas de la Unión Europea, un programa bilingüe de dos años con movilidad en las cuatro universidades organizadoras: Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Università degli Studi di Milano (Italia), Uniwersytet Szczecinski (Polonia) y Université Montpellier I (Francia).

En el marco de su doctorado, Bettina Steible ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Berkeley (California, Estados Unidos) y en la Universidad de París II Panthéon-Assas (Francia). Además, ha sido beneficiaria de una beca predoctoral de cuatro años de la UAB así como de una beca 'Premio Carlos V-Sofia Corradi' de la Fundación Academia Europea de Yuste.

Además de su experiencia como investigadora y consultora dentro y fuera del ámbito académico, ha impartido docencia en la UAB y en la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).

Actualmente, trabaja en el European Institute of Public Administration (Instituto Europeo de Administración Pública, EIPA) en Barcelona para el proyecto EuroMed Justice como jurista-lingüista y es profesora asociada de la UAB. Sus áreas de investigación son el derecho de la Unión Europea, el derecho internacional, los derechos fundamentales y el derecho constitucional.