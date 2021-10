Koldo Martínez (Geroa Bai) critica que el proyecto de Presupuestos deja a Navarra "en el furgón de cola" de las CCAA

PAMPLONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El senador autonómico de Navarra, Koldo Martínez (Geroa Bai), ha expresado su malestar porque la inversiones consignadas a la Comunidad foral en los Presupuestos Generales del Estado son "sensiblemente inferiores a las del año pasado".

Martínez ha manifestado que "Navarra no se merece figurar en el furgón de cola de las comunidades autónomas con menos inversión por parte del Estado y menos en una situación de emergencia como la que estamos viviendo".

"Es difícil llevar una negociación presupuestaria con un Gobierno que incumple sistemáticamente los compromisos adquiridos y que anota como fruto de un nuevo acuerdo lo que ya comprometió en ejercicios anteriores", ha criticado el senador, que ha confiado, sin embargo, que en el debate parlamentario de los Presupuestos del Estado se logren "partidas importantes que ayuden a consolidar la recuperación económica y social de Navarra".

"Tenemos proyectos tractores que son merecedores de financiación estatal y que exceden los límites de la Comunidad, ya que contribuyen a reforzar la competitividad de sectores estratégicos para Navarra, pero también para el conjunto del Estado", ha resaltado.

En este sentido, ha afirmado que "la voluntad de Geroa Bai es llegar a acuerdos en materia presupuestaria, pero desde el Ministerio de Hacienda de momento no vemos proactividad, al menos en una lectura inicial y no vamos a apoyar unos Presupuestos si no hay un reparto más equitativo".

"Las y los navarros contribuimos a las cargas del Estado y lo normal es que parte de esos recursos se destinen a Navarra. Por eso confío en que en el debate del proyecto de Presupuestos en el Senado acepten nuestras enmiendas", ha indicado Koldo Martínez.