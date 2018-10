Kultur llega esta semana a Viana, Marcilla y al Monasterio de la Oliva

Publicado 08/08/2018 14:23:19 CET

PAMPLONA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa Kultur recorre estos días escenarios en Viana, Marcilla y el Monasterio de la Oliva, con sendas actuaciones musicales a cargo del grupo musical Random Thiking, del pianista navarro Ramón García Septet y de la Coral Tubala Uxoa, que ofrecerán sus actuaciones este jueves, el viernes y el próximo sábado.

Este jueves, a partir de las 21.00 horas y con las ruinas de San Pedro, en Viana como escenario, el Grupo Random Thinking ofrecerá una propuesta musical enraizada en el folk, el blues y el smooth jazz, estilos que le han valido el reconocimiento unánime de crítica y público. Han sido escogidos entre los Mejores Artistas Nacionales del año, Mejores Discos, y su espectáculo ha sido seleccionado por la Red de Teatros y recomendado por medios de todo el país. Tras recorrer España en numerosos conciertos y festivales, presentan su segundo disco: 'Right here and now' ('Aquí y ahora'). Interpretarán diversas melodías de la mano de voz y guitarras, las señas de identidad de ambos hermanos, músicos y compositores.

El pianista navarro Ramón García Septet ofrece, el viernes en el Castillo de Marcilla, a partir de las 21.00 horas, el concierto de piano 'Proyecto de luces del norte', título con el que se recoge su primer trabajo, que busca plasmar inquietudes desde una pequeña agrupación en formato de septeto. El eco de las big bands de jazz se hace evidente en esta música, que muestra la influencia de figuras como Bill Holman, Oliver Nelson, Wayne Shorter, Don Menza, o Dave Slonaker. Para su actuación, el pianista ha contado con algunos de los músicos de jazz más destacados en la escena navarra, como Ramón García Olcoz (trompeta y fliscorno); Iñaki Rodríguez (saxo alto); Oskar Lakunza (saxo tenor); Miguel Moisés (trombón); Luisa Brito (contrabajo); Daniel Lizarraga (batería); y Ramón García Lara (piano, composición y arreglos).

Finalmente, la Coral Tubala Uxoa de Tafalla, el sábado día 11, a partir de las 19.00 horas, ofrecerá una actuación que tendrá como escenario la iglesia del Monasterio de la Oliva. Esta agrupación musical fue fundada en el año 1985 por el músico y compositor tafallés Carlos Etxeberria Alonso. Desde el año 2005 hasta la actualidad, su directora es Laura Calvo. En toda su andadura musical ha dado numerosos conciertos en escenarios de Salamanca, León, Álava, Guipúzcoa, Cantabria, Zaragoza..., así como en Europa (Bélgica, Francia, Portugal, República Checa, Hungría y Austria). Esta agrupación, formada por personas aficionadas a la música, es un elemento activo dentro de la oferta musical de Navarra, donde colabora habitualmente en la programación cultural. En diciembre de 2016 sacó a la venta su primer CD 'Música en Navidad'.

Sus principales objetivos son "la formación musical y vocal de sus integrantes y la difusión de la música coral, en donde combinan trabajo y diversión", ha destacado en un comunicado el Gobierno de Navarra.