Laparra valora el descenso del paro, aunque reconoce que "sorprende" su "importante" caída en el primer trimestre

Publicado 25/04/2019 12:00:48 CET

PAMPLONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha valorado la tendencia "positiva" en la evolución del desempleo en Navarra aunque ha reconocido que los datos del primer trimestre del año son "especialmente sorprendentes".

En concreto, los datos de la EPA señalan que el desempleo ha descendido en Navarra en 6.300 personas y la tasa de paro se sitúa en el 8,19 por ciento, mientras que en el conjunto nacional aumenta en 49.900 personas y la tasa de desempleo es del 14,7 por ciento. Por primera vez en 16 años, el paro ha bajado en Navarra en el primer trimestre del año.

Miguel Laparra ha afirmado en rueda de prensa que "la evolución sin duda es positiva, supone una reducción muy importante del desempleo, pero cabe ser prudente en el tamaño de esa reducción, ya que quizás, de acuerdo con otras fuentes, habría que ser un poco más modesto".

El vicepresidente ha precisado que la EPA es una encuesta y "por tanto los datos están sujetos también a ciertas oscilaciones estadísticas, especialmente en las comunidades autónomas de menor tamaño como Navarra". "Siempre recomendamos su lectura en contraste con otras fuentes y en concreto con el desempleo registrado y los datos de afiliación a la Seguridad Social", ha explicado.

Además, ha señalado que "el primer trimestre del año habitualmente es negativo para el empleo y lo esperable es que aumente el desempleo y disminuya la ocupación". En este contexto, ha señalado que "los datos que ofrece la EPA para este primer trimestre son especialmente sorprendentes".

Así, ha señalado que, además de las cifras del descenso del paro, es "muy sorprendente la escasa diferencia en cuanto a la tasa de desempleo por sexos, para los hombre un 8,04 y para las mujeres un 8,37", cuando los datos del paro registrado arrojan mayores diferencias.

Sobre las causas que podrían explicar el descenso del paro, Miguel Laparra ha señalado que "ahí entraríamos en un espacio de las explicaciones más valorativas que quizás podrían ser malinterpretadas también en periodo preelectoral y quiero ser precavido", por lo que ha preferido ofrecer los datos "estrictamente descriptivos".

En cuanto al descenso de la ocupación en 1.100 personas, según la EPA, Laparra ha afirmado que "la explicación sería que se habría reducido la población activa y, más allá de eso, quizás cabe pensar que la población activa puede estar subrepresentada en la EPA respecto a lo que cabría deducir de otras fuentes".

Así, el vicepresidente ha considerado que hay que tener en cuenta tanto los datos de la EPA como los del Servicio Navarro de Empleo. "Es muy difícil pensar en una reducción trimestral de 6.300 personas en el desempleo. Es muy difícil pensar algo que no sea producto de una oscilación estadística. Si no tuviéramos la posibilidad de contrastarla con una base como el registro de desempleo nos podría ir produciendo imágenes de coyuntura falsas, en este caso muy positivas, y yo podría echar las campanas al vuelo, pero conviene ser cautos, de la misma forma que lo he sido cuando la EPA no reflejaba tan bien la evolución positiva del mercado de trabajo", ha afirmado.