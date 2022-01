Maeztu dice que de 251 delitos de menores en 2021, 16 son atribuidos a menas y pide no estigmatizar al colectivo

Afirma que los delitos "los cometen siempre las personas concretas, no las poblaciones o grupos sociales"

PAMPLONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha afirmado que, de las 251 medidas judiciales interpuestas en 2021 por delitos cometidos por menores, las atribuidas a 'menas' son 16, y ha pedido "no estigmatizar al colectivo".

"Frente a los 362 casos de 2011 o los 335 de 2018 y los 376 de 2019, en 2021 fueron 251 las medidas judiciales que se establecieron en nuestra comunidad con menores, un 33% menos", ha indicado, tras explicar que en 2020, como año excepcional, bajaron un 52% y no puede ser utilizado para comparar estos datos", y que "de estas 251 medidas judiciales de 2021, las atribuidas a menas son 16".

En respuesta a una interpelación de Geroa Bai sobre las actuaciones del departamento destinadas a las y los menores extranjeros no acompañados, Maeztu ha añadido, en referencia a los datos aportados esta semana por el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, que de las 4.000 diligencias habidas en Pamplona en 2021, en 4 de ellas estaban implicados menas tutelados por el Gobierno de Navarra. "Estos 4 casos no habían sido notificados al departamento por el cauce previamente acordado", ha añadido.

Tras destacar que "es un principio ético y legal de primer orden no adjudicar conductas delictivas a los grupos de personas en base a una condición, ya sea raza, procedencia, estatus social o edad", ha remarcado que "los delitos los cometen siempre las personas concretas, no las poblaciones o grupos sociales". "No es aceptable atribuir a los menas la comisión de delitos porque eso es estigmatizar a un grupo, incluso formularlo de ese modo puede ser un delito", ha advertido Maeztu, que ha realizado un llamamiento a ser "especialmente cuidadosos" y "evitar cualquier afirmación que pueda alimentar discursos de odio o discriminación".

En cuanto a la labor desarrollada por el departamento, ha explicado que la atención a este colectivo se aborda "de una forma integrada en el resto de servicios del sistema de protección". Según ha indicado, se realizan intervenciones desde su llegada al territorio. "Se pretende dotarles de un entorno estable donde puedan construir de manera integral las bases de su vida adulta facilitándoles la integración y permanencia en Navarra si así lo desean", ha subrayado, tras relatar los diferentes recursos que facilita el departamento, como programas residenciales y de acogida, formación reglada y no reglada, formación para el empleo, formación en el idioma, etc.

La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aranburu ha compartido la estrategia del departamento y ha pedido que se "esfuerce por explicar la realidad de estos menores y las acciones que se llevan a cabo con ellos para contrarrestar las campañas de las derechas y ultra derechas en su contra". "No aceptamos la criminalización ni acusaciones generalizadas y gratuitas", ha apuntado.

En nombre de Navarra Suma, la parlamentaria Marta Álvarez ha criticado la "manipulación torticera de las palabras del alcalde" y ha calificado de "inaceptable e injusto" que se haya lanzado una acusación "tan grave" de "xenofobia" contra Maya. Tras criticar la "utilización de esta tribuna para hacer política rastrera", ha asegurado que es "rotundamente falso" que el alcalde haya lanzado un mensaje xenófobo. En este sentido, ha indicado que el debate debería centrarse en si las políticas del departamento funcionan correctamente o por el contrario "fracasan" y esto contribuye "al aumento de la delincuencia juvenil".

La socialista Nuria Medina ha afirmado que los datos aportados por la consejera son "contundentes", si bien a Navarra Suma "esos datos le da igual, tiene claro el mensaje y solo escuchan lo que confirma sus prejuicios".

Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu Patricia Perales ha defendido un modelo "inclusivo, una sociedad integradora donde todas las personas tengan cabida". Para ello, ha considerado que "la convivencia multicultural es clave" y ha destacado la importancia de "neutralizar discursos racistas y xenófobos que algunas personas, interesadamente, quieren alimentar".

En nombre de Podemos, Mikel Buil ha considerado que las declaraciones de Maya "podían ser un desbarre puntual, pero ya venían sacando la patita con el tema de los menas desde el principio de la legislatura".

La portavoz parlamentaria de I-E, Marisa de Simón, ha compartido que es necesaria una atención "integral en todo el sistema de protección social" para estos menores, tras remarcar que es "evidente que son los poderes públicos los que tienen que intervenir" para ello.