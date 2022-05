Maeztu dice que la evolución del empleo en Navarra es "muy positiva" pero NA+ critica un "deterioro" del mercado laboral

PAMPLONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha afirmado que la valoración de los datos de empleo del mes de abril "es positiva, en algunos aspectos muy positiva, más si cabe si se tiene en cuenta la actual coyuntura de incertidumbre e inestabilidad provocada por la guerra en Ucrania", y que la Comunidad foral "va por buen camino", si bien desde Navarra Suma han advertido de un "deterioro" en el mercado laboral y han criticado la "autocomplacencia" de Maeztu.

Así lo han manifestado este martes durante una comparecencia parlamentaria sobre la evolución del empleo solicitada por Navarra Suma. La consejera ha destacado que en el mes de abril se han registrado "los mejores datos de la historia de nuestro mercado de trabajo".

Concretamente, ha explicado que "el pasado mes alcanzamos el récord histórico de personas trabajando, y el récord de contratación indefinida, un 28,3% del total, creciendo más del 220% respecto al mismo mes del año anterior".

"Si la contratación indefinida va bien para la población en general, la de los jóvenes mejor. El crecimiento de la contratación indefinida de la gente joven ha sido de más del 340% respecto a un año antes. Y finalmente, abril también es el de mayor bajada de paro de la historia en términos interanuales, con 8.316 parados menos en un año. Ya dijimos que las mujeres y los jóvenes de este país eran los grandes beneficiarios de la reforma laboral. La realidad diría que está superando las mejores expectativas", ha remarcado.

Analizando toda la legislatura, Maeztu ha indicado que, "desde abril de 2019, para evitar el sesgo de la estacionalidad, tenemos ya 11.267 más trabajando en Navarra".

En materia de desempleo, ha indicado que hay 549 parados menos que antes de la pandemia y que "todavía persisten 845 parados más que al inicio de la legislatura", también teniendo como referencia abril de 2019 para "evitar sesgos estacionales".

Respecto a los datos de la EPA, la consejera ha subrayado que desde el inicio de legislatura, Navarra cuenta con 5.100 personas ocupadas más.

"En cuanto a la tasa de paro, estamos en un 10,44%, lo que nos hace la cuarta CCAA con menor paro", ha subrayado, tras destacar que Navarra es la segunda comunidad con menor tasa de paro femenino (9,3% frente al 15,4% del Estado) y la CCAA con menor tasa de paro juvenil (17,3% frente al 30,2% estatal).

Según la EPA, ha señalado que Navarra es la segunda comunidad autónoma con un mayor crecimiento de la población activa desde el comienzo de la pandemia. Dicha población "ha crecido desde el primer trimestre de 2020 un 3,7% cuando en el Estado se ha dado un incremento del 1,2%".

En términos anuales, ha asegurado que se ha producido un descenso "significativo" del número de personas desempleadas, 8.319 personas paradas menos (un -19,9%), y un crecimiento anual del empleo (afiliación) de 8.313 afiliaciones (un 2,87%). Con estas cifras, al terminar abril se contabilizan 33.426 personas en desempleo y las afiliaciones medias suman 297.586.

Por sexos, en términos anuales, ha trasladado que la variación del desempleo resulta "menos positiva" para las mujeres ya que el número de desempleadas desciende un 19% (4.648 mujeres paradas menos), mientras que el de parados se reduce un 21,2% (3.671 desempleados menos).

Por nacionalidad, en un año el número de personas paradas con nacionalidad española se ha reducido un 19,1%, mientras que el descenso de personas paradas con nacionalidad extranjera ha sido del 20,3%.

En cuanto al nivel de estudios, del total de personas paradas en Navarra, aquellas con un nivel de estudios hasta la primera etapa de secundaria suponen el 71,7% del total (23.956 personas).

En un año, los mayores descensos del número de personas desempleadas se han dado en los servicios de comidas y bebidas (hostelería) con un descenso de 972 personas paradas menos, y el comercio al por menor (714 menos).

Respecto al desempleo de larga duración, ha remarcado que "a pesar de que el porcentaje todavía es elevado", hay que destacar que hay un 46,6% menos de personas paradas de larga duración que hace un año.

En cuanto a la contratación, en el mes de abril se han registrado 24.511 contratos, un 16,6% menos que en el mes anterior (4.664 contratos menos). Por tipo de contrato, se han formalizado 6.936 contratos indefinidos (el 28,3%) y 17.575 contratos temporales.

"Se trata de la mayor cifra de contratación indefinida de la serie histórica, tanto en términos absolutos como porcentuales", ha indicado, tras destacar que en términos anuales se ha registrado un 228,4% más de contratos indefinidos (+4.824) mientras que el número de contratos temporales se ha reducido un -29% (-7.175).

Además, ha indicado que este año el crecimiento del presupuesto de empleo ha sido superior al 30% "gracias a los fondos europeos y gracias a una cifra récord de financiación del gobierno de España". En este sentido, ha señalado que "tenemos el mayor presupuesto de la historia de Navarra para políticas activas de empleo" y ha indicado que el nuevo Plan de Empleo "va a suponer, igualmente, una inversión histórica".

"Creo que claramente vamos por el buen camino, pero es cierto que hay elementos de incertidumbre derivadas sobre todo de la guerra y en parte de la pandemia, que generan incertidumbre y problemas, que tanto Europa, como el Gobierno de España y de Navarra estamos abordando con importantes planes de estímulo económico y protección social", ha concluido.

Por su parte, la parlamentaria de Navarra Suma Maribel García Malo ha indicado que, aunque es "difícil reconocerlo", el "deterioro" que está experimentando el mercado laboral navarro "es real". En este sentido, no ha querido "cuestionar" las cifras aportadas por la consejera, pero ha "echado en falta" una comparativa con el resto de comunidades.

"Más allá de los buenos datos de empleo del mes de abril, estamos preocupados porque vemos que se viene observando una tendencia negativa en nuestro mercado de trabajo", ha apuntado, tras añadir, entre otras cifras, que Navarra ha destruido más de 4.000 empleos desde que se inició la legislatura y "es la segunda comunidad que más empleo ha destruido".

La parlamentaria del PSN Nuria Medina ha compartido la valoración "positiva" de los datos aportados por la consejera y ha criticado que Navarra Suma emplea "las estadísticas que le vienen bien" para "intentar dibujar" una realidad "asentada en el discurso de 'todo mal' que a su juicio no es real. "Seguimos creando empleo, Navarra es una de las pocas comunidades que ha creado empleo durante la pandemia, y vamos abordando los déficits estructurales que tiene nuestro mercado laboral", ha asegurado.

La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aranburu ha afirmado que "como la realidad es cambiante, a día de hoy es difícil de sostener esa afirmación tan rotunda" de Navarra Suma "de que la evolución es mala", tras señalar que "hay datos positivos y otros que no son tan positivos". "El aumento de la contratación indefinida es buena noticia, pero no se puede olvidar que parte de ese empleo indefinido corresponde a contratos de fijo discontinuo", ha criticado.

En nombre de EH Bildu, la parlamentaria Arantza Izurdiaga ha coincidido en que "hay datos positivos y otros que no son tan positivos, incluso malos". Además, ha considerado que "los indicadores tradicionales en los que se está midiendo el mercado laboral actualmente no sirven para conocer la realidad de nuestro mercado laboral". "No son suficientes para conocer cuál es el índice de calidad del empleo", ha alertado, tras poner el foco en aspectos como la siniestralidad laboral, el empobrecimiento de la clase trabajadora, o la introducción de nuevas denominaciones en los contratos que "mejoran las estadísticas pero que no resuelven los problemas".