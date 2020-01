Mar González, nueva directora gerente de Tracasa Instrumental

Publicado 10/01/2020 14:32:24 CET

PAMPLONA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la sociedad pública Tracasa Instrumental ha aprobado este viernes el nombramiento de Mar González Paredes como nueva directora gerente de la empresa.

La nueva directora gerente nació en Pamplona en 1974, está casada y tiene un hijo. Es diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad Pública de Navarra (1996). Experta universitaria en Dirección y Administración de Empresas por la UNED (2002-2003), obtuvo la licenciatura de Ciencias del Trabajo por la Universidad de La Rioja (2011).

Ha asistido, además, al International Course on Microeconomics of Competitiveness (MOC) que imparte el Institute for Strategy and Competitiveness de la Universidad de Harvard_Orkestra (2006-2007). A su currículo añade formación complementaria en otras universidades y entidades, en procesos de Emprendizaje, Excellence Management e Innovación, ha señalado el Gobierno foral en una nota.

Al margen de su historial académico participó en la creación de una primera empresa dedicada a la consultoría empresarial, para embarcarse posteriormente en un segundo proyecto en el año 2000 (KYRON S.L.), junto a otro socio, orientado al desarrollo y prestación de servicios tecnológicos a empresas y entidades públicas.

Desde 2004 hasta la actualidad ostenta la gerencia de la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Navarra (AEGRAN), donde es asesora en estrategia empresarial, relaciones humanas, etc., habiendo participado en numerosos procesos de negociación colectiva.

En 2014 se constituyó legalmente la Agrupación Empresarial Innovadora -Cluster de Impresión Funcional y Aditiva (Functional Print)- que dirige también desde entonces y cuya labor se ha centrado en el desarrollo y promoción de tecnologías KET (Key Enabling Technologies) aplicadas a sectores estratégicos como movilidad, salud, agroalimentación o energía, entre otros.

Esta iniciativa cuenta en la actualidad con más de 120 miembros repartidos por todo el territorio nacional entre centros tecnológicos, universidades, pymes y diversas multinacionales. Desde su fundación ha recibido diversos premios y reconocimientos a nivel regional, nacional e internacional.

Desde febrero de 2019 ostenta la dirección de la Plataforma Tecnológica Española 3NEO, organismo público-privado, en el que coordina a los agentes del sistema de Ciencia-Tecnología-Innovación del área de fabricación avanzada junto con el Ministerio de Ciencias, Innovación y Universidades, para identificar y priorizar las necesidades tecnológicas, de investigación y de innovación a medio y largo plazo.

Asimismo, es miembro del consejo de dirección de varias agrupaciones y federaciones empresariales a nivel regional y nacional.