Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Navarra - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El martes, 1 de diciembre, a las 09.30 horas, comienza el debate de las 806 enmiendas parciales presentadas al proyecto de ley foral de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2027.

Se han registrado un total de 806 enmiendas parciales, 798 de ellas a las partidas de gasto y las otras 8 al articulado.

UPN ha sido el grupo que, con 248, más enmiendas parciales ha presentado a las líneas presupuestarias, junto a PPN, que ha presentado 203. Les siguen PSN con 86, EH Bildu con 71, Geroa Bai con 62, y Contigo-Zurekin con 22.

Hasta aquí 692 de las 798 a las partidas económicas. Las 106 enmiendas restantes se han presentado con diferentes combinaciones de firma. PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han registrado 28, y 11 más junto a EH Bildu. EH Bildu y Geroa Bai firman 20, 15 más con Contigo-Zurekin. PSN y Contigo-Zurekin suscriben 2. PSN y Geroa Bai firman 1. PSN y EH Bildu rubrican 5, y 10 más con Contigo-Zurekin. Y PSN, EH Bildu y Geroa Bai ha presentado 2. Geroa Bai y Contigo-Zurekin suscriben 3. EH Bildu y Contigo-Zurekin han firmado 9. En lo referido al articulado, UPN ha registrado 7 y EH Bildu 1.

Atendiendo al calendario de tramitación aprobado en Mesa y Junta, entre los días 1 y 11 de diciembre tendrá lugar el debate de las enmiendas parciales en la Comisión de Economía y Hacienda, cuyo dictamen será elevado a Pleno el 17 de diciembre, para su definitivo debate y votación.

El Proyecto de ley foral de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 2027 superó ayer jueves las enmiendas a la totalidad formuladas por UPN y PPN. Ninguna otra sigla respaldó las propuestas de devolución de las cuentas generales, todas sin texto alternativo.

El proyecto, cifrado en 7.284,8 millones, fue admitido a trámite el 30 de octubre y publicado en el Boletín Oficial del Parlamento el 5 de noviembre.

De los 7.284,8 millones que se contemplan en las Cuentas, 6.850,6 millones corresponden al gasto no financiero (departamentos del Gobierno de Navarra, Parlamento de Navarra y Consejo de Navarra) y el resto, 434,2 millones, al gasto financiero (amortización de deuda y pago de intereses).

El techo de gasto no financiero supone un incremento del 8,4% respecto al Presupuesto de 2026, que ascendía a 6.318,6 millones de euros, lo que arroja una diferencia en términos absolutos de 532 millones de euros.