Martín Villa reivindica la transición y destaca que la justicia le ha "dado la razón" en relación a los sucesos de 1978

El exministro Rodolfo Martín Villa ha reivindicado la transición y ha destacado que la justicia argentina le ha "dado la razón" en relación a los sucesos acaecidos durante los Sanfermines de 1978, por lo que ha mostrado, "además de la tranquilidad que me da haber cumplido con lo que yo creí que era mi deber, la tranquilidad de que además he ganado".

Así lo ha indicado este jueves, en declaraciones a los medios de comuncación, antes de participar en la presentación del libro 'El Amejoramiento del fuero: la casa del pueblo navarro', del expresidente de la Diputación Foral de Navarra Jaime Ignacio del Burgo, organizada por la asociación Pompaelo.

En declaraciones a los medios de comunicación, Del Burgo ha señalado que el Amejoramiento fue "un acontecimiento extraordinario para Navarra" y Martín Villa "fue determinante en toda la transición para que Navarra sea lo que hoy es". "Si no llega a ser por él, en gran medida, no tenemos Amejoramiento del fuero", ha asegurado.

En este sentido, ha reivindicado que Martín Villa tuvo "un papel determinante y protagonista en la transición". "Él negocia con el Partido Comunista para su llegada de Carrillo a España, él negocia la ley electoral con los miembros de la comisión de los nueve que eran el PSOE, el PCE, en fin, todo lo que había sido oposición al franquismo, y se consigue llegar a un acuerdo. Y además él participa, lógicamente, en el desarrollo y en la promoción de la primera ley que se hace en las Cortes después de las elecciones generales del 15 de junio, de la ley de amnistía, en la que todos, sin dejar uno, empezando por los etarras, abandonan las cárceles si tenían alguna motivación política, que realmente eso era ya, en el caso de ETA, pues perdonar el terrorismo", ha dicho.

Esto se hizo, según ha dicho, "porque había que buscar la concordia y el entendimiento. Y así, después, se creó la Constitución". "Y el Amejoramiento es lo mismo. Es un acuerdo con el Estado, de concordia, de consenso. La mayoría, concretamente, 49 de los 70 parlamentarios, votaron a favor", ha manifestado, tras añadir que "UPN al principio no lo veía, incluso llegó a presentar unas enmiendas a la totalidad, pero rectificó inmediatamente porque se dio cuenta de que este era el camino para Navarra".

Antes de la presentación ha tenido lugar una concentración convocada por la plataforma 'Sanfermines 78: gogoan!' para rechazar la presencia de Martín Villa en la ciudad, a quien considera "el responsable político máximo de la agresión policial sufrida" durante los Sanfermines de 1978.

En concreto, los asistentes a la manifestación han mostrado su rechazo a la presencia en Pamplona "de quien es hoy, en vida, el más claro exponente de lo que fue el franquismo y su criminal represión, para decir a Martín Villa que no lo queremos aquí, que se vaya y no vuelva jamás". "Rodolfo Martín Villa fue, y lo sigue siendo, franquista, orgullosamente franquista. Miembro desde su juventud de Falange Española, ocupó después todo tipo de cargos durante la Dictadura y la transición", han criticado desde la plataforma en un comunicado.

Asimismo, antes del acto se ha producido un breve rifirrafe, ya que durante la atención a medios de comunicación un asistente ha preguntado a Martín Villa por unas declaraciones que realizó siendo ministro de Interior que a su juicio estuvieron "fuera de lugar". En concreto, ha planteado por qué afirmó "2 a 1 a nuestro favor" en referencia a tres vidas humanas. Al respecto, Martín Villa ha respondido que "no fue así". "No lo he dicho nunca", ha asegurado el exministro.

Por su parte, Del Burgo ha calificado de "verdaderamente infame" la concentración convocada por la plataforma en protesta por la presencia del exministro en Pamplona. Al respecto, Martín Villa ha afirmado que "soy el único exministro vivo de los tres gobiernos que se constituyen en España desde la muerte de Franco hasta la Constitución, y comprendo que eso hace que, en determinadas circunstancias, sea un objetivo".

"Se ha presentado una querella en Argentina a la que yo podía haber dicho que no tenía por qué acudir, que además es verdad. Creo, y bien sabe Dios que no lo he pretendido, que debo de ser la única persona en el mundo mundial que sin tener obligaciones en relación con las autoridades, con la justicia de otro país, ha acudido", ha reivindicado.

Según ha subrayado, afirmar que "estábamos haciendo un plan deliberado y sistemático para eliminar la vida de las personas, de los adversarios políticos partidarios de un régimen democrático" es "escribir una historia completamente contraria a la distinta, es decir, la transición fue justamente lo contrario".

Tras remarcar que "llevo casi diez años en este pleito", ha apuntado que "la justicia argentina me ha dado la razón hasta hoy", y ha mostrado "además de la tranquilidad que me da haber cumplido con lo que yo creí que era mi deber, la tranquilidad de que además he ganado".

En respuesta a si "entiende" las protestas de estas plataformas, Martín Villa ha afirmado que "la insatisfacción o la rabia o la reacción de un familiar respecto a una persona que ha sido víctima de tiros de la policía o la Guardia Civil, la entiendo perfectamente".

"¿Cómo no lo voy a entender si yo en mi época, en los años que estuve de ministro de Interior, prácticamente salí a una víctima por semana? Creo que mi contabilidad es de 158. La mayor parte eran, digamos, de sentido contrario, eran militares o guardias civiles o policías, pero también en mi, digamos, contabilidad pongo eso. Yo lo entiendo, lo que no entiendo en absoluto es la querella, y por eso yo estoy satisfecho de que, pudiendo haberme callado, que sería la postura cómoda, no me he callado", ha reivindicado.