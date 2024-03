Más de 120 alcaldes reclaman "respeto" para Navarra y su autogobierno tras anularse la transferencia de Tráfico

PAMPLONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 300 personas se han concentrado este sábado en Pamplona para reclamar "respeto para Navarra y su capacidad de autogobernarse" tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula la transferencia de la competencia de Tráfico y Seguridad Vial a la Comunidad foral.

La protesta, que ha tenido lugar esta tarde en el Paseo Sarasate, ha sido convocada por los impulsores del manifiesto 'Nafarroa defendatu. Defendamos Navarra', que se presentó hace una semana y que cuenta con la adhesión de 122 alcaldes y alcaldesas de municipios navarros.

Entre los asistentes se ha podido ver al presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, los consejeros del Gobierno foral, Ana Ollo y José Mª Aierdi, el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Xabier Alcuaz, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron; así como la diputada de EH Bildu Bel Pozueta y la senadora autonómica Uxue Barkos, de Geroa Bai. También se han podido ver a parlamentarios y concejales de ambas formaciones.

La alcaldesa de Burlada, Berta Arizkun, y el alcalde de Torres del Río, Alfredo Agós, han leído en castellano y euskera el texto del manifiesto, en el que califican la sentencia del Supremo como un "ataque a la voluntad política mayoritaria de Navarra, a los derechos históricos y al autogobierno" y consideran que "responde a un impulso político recentralizador del Estado".

A la vez, ponen en valor "la búsqueda de las formulas legales necesarias para dar una solución efectiva a la situación generada por dicha sentencia, a través del papel principal de las instituciones navarras".

En este texto, los ediles firmantes advierten de que "la sentencia del Tribunal Supremo tiene una gran trascendencia política ante la que decimos que no estamos de acuerdo y lo consideramos un ataque a la voluntad política de Navarra, a sus instituciones, a los fueros y al marco de autogobierno".

De la misma manera, defienden que "las competencias históricas de Navarra no pueden depender de instrumentos ajenos a la voluntad política democrática de los y las navarras, ni responder a dinámicas recentralizadoras". En este sentido, advierten de que "no es el primer retroceso que sufre el autogobierno" y llaman a "tomar una posición firme de respuesta para que no se vuelva a repetir esta situación".

Reivindican "respeto para Navarra y su capacidad de autogobernarse". "Lo que está en juego es la capacidad de Navarra de desarrollar las políticas públicas que afectan directamente a nuestras vidas", afirman.