Más de 150 profesionales participan en un curso en Pamplona sobre atención temprana de niños con dificultades auditivas

PAMPLONA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Audiología (AEDA) celebra los próximos 4 y 5 de noviembre en el Palacio de Congresos Baluarte el curso 'Actualización y Avances sobre Atención Temprana de los niños con dificultades auditivas', en el que participarán más de 150 profesionales de diferentes especialidades relacionadas con la audiología.

El curso, en el que se darán cita audiólogos, otorrinolaringólogos, audioprotesistas, logopedas y pediatras, entre otros, se erige como "un espacio para el aprendizaje, debate y presentación de los nuevos avances en el campo de la audiología".

Según ha indicado en una nota de prensa el presidente de AEDA, Juan García -Valdecasas, "la sordera no identificada y no tratada en edades tempranas altera irreversiblemente la adquisición del lenguaje y no solo hablamos de una alteración en la comunicación, también afecta al desarrollo cognitivo, a problemas de aprendizaje y de relación social". "De una detección, diagnóstico y tratamiento precoces dependerá el normal desarrollo del niño con hipoacusia en nuestra sociedad. Por eso el abordaje clínico de la hipoacusia infantil debe ser multidisciplinar y AEDA es la asociación profesional que asegura dicho enfoque", ha añadido.

El comité científico ha diseñado un programa "que permite a los profesionales involucrados en su atención obtener la información más reciente y actualizar sus conocimientos y competencias en este campo".

En este curso, organizado con la colaboración de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL), se pretende "hacer un repaso a todos los aspectos relacionados con la detección precoz y tratamiento temprano de la hipoacusia infantil". Para ello, "como no puede ser de otra manera, se ha diseñado un programa eminentemente multidisciplinar, donde esperamos que los asistentes encuentren una fuente de actualización de su instrucción".

Además, se contará con talleres prácticos sobre manejo de la tecnología utilizada para la detección precoz de la hipoacusia congénita, sobre el abordaje audiológico de la adaptación audioprotésica infantil y sobre la interacción padres-bebés.

Se prestará "especial atención" a las necesidades de información de las familias a lo largo de todos los pasos del protocolo de cribado ya que "son, junto con el recién nacido, el núcleo de todas las actuaciones de los programas".