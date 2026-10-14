Más de 1.500 estudiantes y 105 empresas y entidades participan en el XIX Encuentro de Empleo y Emprendimiento de la UPNA

La consejera Maeztu y el consejero García junto al resto de representantes del Gobierno de Navarra y la UPNA en la apertura del Encuentro de Empleo y Emprendimiento que se celebra en el Navarra Arena. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.500 estudiantes y 105 empresas y entidades han participado en el XIX Encuentro de Empleo y Emprendimiento organizado por la Universidad Pública de Navarra a través de la Fundación Universidad-Sociedad. El evento tiene como propósito central conectar a organizaciones demandantes de talento universitario con estudiantes y recién egresados que buscan su primer empleo cualificado o impulsar su carrera.

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha participado en la apertura institucional, junto con el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García; el rector de la UPNA, Ramón Gonzalo, y la directora gerente de la Fundación Universidad-Sociedad de la UPNA, Iosune Pascual.

El evento, que ha tenido lugar en el Navarra Arena, busca ser un espacio que permita a los estudiantes conocer las principales tendencias del mercado laboral, interactuar con las organizaciones participantes para establecer contactos profesionales, descubrir nuevas oportunidades y potenciar su empleabilidad.

Además de las más de 800 personas inscritas, todas ellas estudiantes de la UPNA, han acudido decenas de estudiantes de otros centros educativos a lo largo de la jornada, que han podido participar en diversas actividades mejoradas a impulsar su carrera, como entrevistas exprés con empresas, talleres preparatorios, orientación laboral personalizada, un 'escape room' de búsqueda de empleo, un espacio de innovación y emprendimiento, un test de perfil profesional con resultado inmediato, o sendos torneos de fútbol 3x3 y esgrima, entre otras.

En el marco de este encuentro, como novedad, la UPNA ha puesto en marcha este año una batería de talleres gratuitos de orientación laboral en colaboración con el Servicio Navarro de Empleo (SNS) en los que han participado 228 personas. En estas sesiones, que se celebraron entre el 5 y el 13 de octubre, se abordaron cuestiones como la elaboración de currículums (incluyendo el formato vídeoCV), la preparación de entrevistas de trabajo mediante simuladores, o la optimización del perfil profesional en LinkedIn.